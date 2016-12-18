Верхний банер

На должность главы Национальной полиции Украины претендует главный полицейский Николаевщины?

18.12.16 13:37Сколько просмотров этой статьи127Сколько комментариев этой статьи0

Главу Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Юрия Мороза называют одним из претендентов на должность главы Национальной полиции Украины, которую ранее занимала Хатия Деканоидзе.

Об этом идет речь в обозрении издания Апостроф.

В минувший четверг, 15 декабря, министр внутренних дел Арсен Аваков объявил конкурс на должность главы Нацполиции. Вокруг конкурса тут же разгорелись нешуточные страсти. Среди претендентов на должность прозвучала фамилия Юрия Мороза.+

«Среди других возможных кандидатов в руководители Нацполиции мы услышали имя главы Нацполиции в Николаевской области Юрия Мороза - "человека с большим опытом правоохранительной работы". Примечательно, что полицию Николаевской области Мороз (до этого - советник Авакова) возглавил 25 августа 2016 года после трагедии в Кривом Озере, где шестеро полицейских убили местного жителя Александра Цукермана. Очевидно, такое назначение в непростой момент говорит о том, что этот человек умеет требовать от подчиненных эффективной работы по обеспечению правопорядка», - пишет издание.

Среди наиболее вероятных кандидатов на должность звучат фамилии Вадима Трояна, Андрея Крищенко, Геннадия Москаля, Виталия Яремы.

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 22.12.2016

Закругление верхнее-левое

16:13Николаевцев приглашают на детскую игровую программу

15:54Директор «Зори-Машпроект» не уверен , что предприятие будет участвовать в новом тендере

15:37В Украине повысили акцизы на пиво, алкоголь и сигареты

15:00"Динамо" первым в Украине открывает киберспортивное направление

14:45В Италии герцог Андреа Одескальки арестован за выращивание в своем замке конопли

14:21В Николаеве неизвестные взломали резиденцию Святого Николая

14:00Названа стоимость билетов на скоростной поезд из Киева в Польшу

13:25В Иркутске жертвами настойки боярышника уже стал 71 человек

13:00Перестрелка в Княжичах: Луценко назвал 17 подозреваемых

12:49Победы "НИКО-БАСКЕТА"

12:10Стало известно, как депутаты распределят городские деньги

11:54Гранатуров считает нелегитимным назначение 7 заместителей Сенкевича

11:45На Николаевщине адвокат, не предоставивший бесплатную помощь задержанному, пойдет под суд

11:30В Николаевской области на пожаре погиб человек

11:14Сегодня депутаты горсовета Николаева рассмотрят исполком и структуру, бюджет - завтра

11:12В Украине 97% дорог в плохом состоянии, - Укравтодор

10:58В Николаеве судью подозревают во взяточничестве

10:33Новый глава "Приватбанка" обратился к клиентам и работникам с первым заявлением

10:14На Николаевщине увеличилось число отравлений угарным газом. Спасатели призывают граждан к бдительности!

10:00Кабмин согласовал выплату январских пенсий с 25 декабря

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.12.16 16:282370

На днях горсовет выделит "Николаевводоканалу" средства на погашение долга перед "Николаевоблтеплоэнерго"

08.12.16 16:363200

Беловежье. 25 лет спустя

08.12.16 16:412510

В Одессу на матч против "Зари" прибудут около тысячи фанов "Манчестер Юнайтед"

08.12.16 16:532220

В Нидерландах возводят мемориал в память о жертвах рейса МН17

Самые читаемые

10.12.16 14:136810

ТОП-25 сайтов, которые пользуются у украинцев наибольшей популярностью

13.12.16 19:166790

Руководство николаевской Нацгвардии отметило грамотой Владислава Чайку

16.12.16 14:325200

Владислав Чайка ко Дню Святого Николая передал сладкие подарки для детей военнослужащих Николаевского гарнизона

21.12.16 16:064910

Владислав Чайка обращается к городскому голове и депутатам Николаевского городского совета

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама