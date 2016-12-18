На должность главы Национальной полиции Украины претендует главный полицейский Николаевщины?

Главу Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Юрия Мороза называют одним из претендентов на должность главы Национальной полиции Украины, которую ранее занимала Хатия Деканоидзе.

Об этом идет речь в обозрении издания Апостроф.

В минувший четверг, 15 декабря, министр внутренних дел Арсен Аваков объявил конкурс на должность главы Нацполиции. Вокруг конкурса тут же разгорелись нешуточные страсти. Среди претендентов на должность прозвучала фамилия Юрия Мороза.+

«Среди других возможных кандидатов в руководители Нацполиции мы услышали имя главы Нацполиции в Николаевской области Юрия Мороза - "человека с большим опытом правоохранительной работы". Примечательно, что полицию Николаевской области Мороз (до этого - советник Авакова) возглавил 25 августа 2016 года после трагедии в Кривом Озере, где шестеро полицейских убили местного жителя Александра Цукермана. Очевидно, такое назначение в непростой момент говорит о том, что этот человек умеет требовать от подчиненных эффективной работы по обеспечению правопорядка», - пишет издание.

Среди наиболее вероятных кандидатов на должность звучат фамилии Вадима Трояна, Андрея Крищенко, Геннадия Москаля, Виталия Яремы.