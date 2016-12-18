Мер Миколаєва обіцяє, що «побори у лікарнях» закладуть у бюджет і медики перестануть вимагати гроші

Боротись із лікарняними поборами у Миколаєві планують за рахунок залучення додаткових коштів у бюджет міста

У бюджеті Миколаєва планують закласти кошти для міських лікарень, щоб уникнути так званих «зборів у благодійні фонди» із пацієнтів. Про це розказав у інтерв’ю «Главкому» мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Боротись із лікарняними поборами у Миколаєві планують за рахунок залучення додаткових коштів у бюджет міста від портового збору.

"Зараз ми вирішили зібрати статистику, скільки грошей збирають за рік усі лікарняні благодійні фонди, щоб потім додати до цієї суми ще 20% і закласти цю суму для лікарень у бюджет міста – щоб не було цих лікарняних фондів, - зазначив Сенкевич. Ми заборонимо збирати і використовувати ці кошти (фактично побори з хворих. – «Главком»)".

Мер Миколаєва зазначив, що бюджет Миколаєва може збільшитись на 1 млрд гривень за рахунок портового збору. Але для цього потрібне рішення центральної влади. Сєнкевич хотів би, щоб місто отримувало по долару за кожну тонну вантажів, які перевалюються у Миколаївському порту.