На Николаевщине кандидат в депутаты нарушил тайну голосования

Наблюдатели Гражданской ОПОРА фиксируют первые нарушения, допускаемые избирателями и участниками избирательного процесса в ходе выборов, которые сегодня проходят в 14 общинах Николаевской области.

Как сообщает "Новостной Николаев", на участке №480308 кандидат в депутаты Игорь Милькат после голосования в кабинке сфотографировался с избирательным бюллетенем у избирательной урны. Фотографировал избирательный бюллетень наблюдатель от организации «Громадська думка». На бюллетене был виден результат волеизъявления. Наблюдатель Гражданской сети ОПОРА сделал замечание относительно тайны голосования. Кандидат прокомментировал, что фото сделано для опубликования на сайте и заверил, что результат волеизъявления будет скрыт с помощью фоторедактора.

Гражданская сеть ОПОРА напоминает, что согласно части 1 статьи 7 Закона Украины «О местных выборах» фотографирование, видеофиксация в любой способ результатов волеизъявления избирателей в кабине для тайного голосования, а также демонстрация избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования запрещается и является нарушением тайны голосования.

В соответствии со статьей 159 Уголовного кодекса Украины, умышленное нарушение тайны голосования при проведении выборов или референдума, оказалось в разглашении содержания волеизъявления гражданина, принял участие в выборах или референдуме, наказывается штрафом от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.