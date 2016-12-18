Украинцы стали больше есть и меньше экономить на продуктах

Данные Госстата и таможни свидетельствуют о том, что "дно" кризиса уже позади

Увеличение реальных доходов на 5,6% при росте зарплаты на 18% и подорожании продуктов питания на 12% позволило украинцам меньше экономить на еде, пишет "Деловая столица".

Так, по данным официальной статистики, за 11 месяцев текущего года жители Украины съели 207 тыс. т импортной мороженой рыбы — на 26% больше, нежели год назад. Импорт более дорогого рыбного филе вырос вообще на 82%, а раков — в 1,5 раза.

Также на стол украинцев стали возвращаться импортные сыры — рост импорта составил 32%. Впервые за последние три года начал расти и импорт овощей борщевого набора. Капусты ввезли в 8,5 раза больше, картофеля — в 5,9 раза, моркови — в 3,1 раза. Также выросло потребление импортных помидоров (в 2,4 раза) и огурцов (в 1,4 раза).

Особенно заметно отступление кризиса на потреблении экзотических фруктов. Причина — в период кризиса киевляне, не говоря уже о жителях провинции, перешли на сезонное потребление овощей и перестали покупать раннюю египетскую картошку или израильскую морковь. В нынешнем году кризис начал отступать, а привычка к потреблению овощей вне сезона вернулась вместе с импортными помидорами и огурцами в новогодних салатах.

Особенно заметно отступление кризиса на потреблении экзотических фруктов. Тут свою роль также сыграло общемировое падение цен на продукты питания и снятие части валютных ограничений для импортеров. Потребление бананов выросло на 33%, а цена упала с 852 до 708 долларов за тонну, ананасов с финиками ввезли на 66% больше, а их цена снизилась на 200 долларов за тонну (на 15%). Также подешевели цитрусовые — с 908 до 709 долларов за тонну, при росте импорта на 26%, до 211 тыс. т. Винограда ввезли в 1,9 раза больше — 48 тыс. т при цене на треть меньше (757 долларов за тонну). Аналогичные показатели и у абрикосов и персиков — рост импорта более чем в 1,5 раза при снижении цены на треть.

Бедняки наконец-то смогли купить себе что-то молочное — выросло потребление дешевого сыра и маргарина, а вместе с ним и импорт пальмового масла увеличился на 40%, до 173 тыс. т. Стали есть и больше сладкого — импорт сахара из тростника вырос в 30 раз, а Украина стала нетто-импортером патоки — собственного производства стало не хватать.

Еще один показатель роста благосостояния — потребление вина, импорт которого вырос вдвое, до 47,5 тыс. т. Да и табачные фабрики, несмотря на повышение акциза, ввезли на четверть больше сырья для сигарет.

Даже негативные показатели таможенной статистики иногда говорят об улучшении благополучия страны. Украина впервые за годы независимости практически отказалась от импорта яблок — научились выращивать качественные яблоки сами, также резко упал импорт замороженных овощей (он не выдерживает конкуренции с отечественными переработчиками овощей) и импорт риса — помогают рисоводы Херсонщины и Бессарабии.

Данные экспорта продуктов питания также позитивны — Украина уже вывозит не только сырье в виде зерна и полуфабрикаты в виде подсолнечного масла наливом, но и готовую продукцию. Экспорт кур вырос в 1,5 раза, до 225 тыс. т, экспорт раков увеличился в 2,5 раза. Пока это только 466 т, продукт нишевый, но и достаточно дорогой. Европейцы с удовольствием едят наших раков и улиток (100 т), не говоря уже о меде, которого вывезли 47 тыс. т — рост на 58%. Аналогичные темпы роста и у орехов — 35 тыс. т. Также Украина вернулась на экспортные рынки сахара — рост в три раза, до 335 тыс. т, и стала в промышленных масштабах экспортировать томатную пасту — рост в два раза, до 38 тыс. т.

Преодолен кризис в экспорте спирта — рост на четверть, до 49 тыс. т. За 2014–2015 гг. потребление в натуральном исчислении снизилось практически на четверть, а в прифронтовых регионах Донбасса иногда на порядок — там люди были зачастую на грани голода. В текущем году снижение потребления сменилось ростом. Пока это 3%, но в следующем году эти показатели будут в разы больше.

Во-первых, в целом преодолен банковский кризис — за последние два года импортеры и продавцы продуктов питания потеряли десятки миллиардов гривень на своих счетах в банках-банкротах. Из-за этого сотни компаний были вынуждены уйти с рынка — сейчас их место заняли конкуренты, которые сумели восстановить оборотный капитал. В результате как импортеры, так и дистрибьюторы получили возможность закупать товары на более выгодных условиях и предоставлять более длительные рассрочки ритейлу. Итог — снижение маржи и уменьшение темпов роста цен.

Во-вторых, НБУ отменил целый ряд валютных ограничений — доллары под импортный контракт можно купить быстрее и дешевле, да и сам курс стабилизировался. Как результат у импортеров уже нет необходимости перестраховываться с валютными рисками, чтобы не попасть при скачке курса.

В-третьих, логистические компании сумели адаптироваться к потери российского рынка, войне на Донбассе и аннексии Крыма. Убытки зафиксированы и списаны, часть компаний ушли с рынка, а более успешные конкуренты сумели восполнить оборотный капитал. Итог — снижение стоимости доставки, перевозки и хранения, что позитивно сказывается на снижении маржи дистрибьюторов и ритейлеров.

В-четвертых, произошло возобновление торгового и банковского кредитования торговых операций. В 2014 г. в условиях войны многие иностранные компании закрыли или резко снизили лимиты на торговое кредитование своих украинских партнеров. То есть если польские импортер омаров мог претендовать на отсрочку платежа в полгода, российские в три месяца, то украинский импортер был вынужден давать предоплату. В таких условиях омары, апельсины и даже телевизоры в украинских магазинах стоили заметно дороже, нежели в польских или российских. Сейчас большинство поставщиков сняли ограничения — отечественные импортеры возвращаются к докризисным условиям сотрудничества, что позволяет им снизить маржу и, как итог, цену на прилавке.

Потребление продуктов украинцами в следующем году вырастет еще на 5–10%. Аналогичная ситуация и с торговым кредитованием банков — эффективная ставка кредитования за год снизилась почти на 5% пункта, что позитивно сказалось и на цене товаров, и на показателях инфляции.

Если в следующем году все четыре тенденции продолжатся, объемы торгового финансирования будут расти, ставки кредитования снижаться, валютные ограничения сниматься, то в результате импортеры, дистрибьюторы и ритейл смогут продолжить снижение свой маржи. Результат — цены на товары повседневного спроса, в том числе и продукты питания, будут расти меньшим темпом, нежели инфляция в целом, и значительно ниже, нежели рост зарплат.

Итог — потребление продуктов украинцами в следующем году вырастет на 5–10%. С соответствующим влиянием на внешнеторговый баланс, если в нынешнем году импорт сторнировал при падающем экспорте, то в следующем году импорт начнет расти при сторнирующем экспорте.