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В МВД напоминают, что с 1 января атрибутика милиции будет недействительной

18.12.16 08:00Сколько просмотров этой статьи121Сколько комментариев этой статьи0

С начала года полицейский должен носить новую форму и иметь при себе удостоверение и жетон сотрудника полиции.

Атрибутика милиции будет недействительной с 1 января 2017 г. Соответствующая норма закреплена в законе Украины «О Национальной полиции».

В соответствии с пунктом 17, 18 заключительных и переходных положений закона, до 31 декабря 2016 г. полицейские могут использовать атрибуты милиции, в частности удостоверение, печати, логотипы и эмблемы милиции и Министерства внутренних дел Украины. Также согласно закону, полицейским разрешается ношение и использование обмундирования, определенного для работников милиции.

Врио начальника полиции Киевской области Дмитрий Ценов добавил, что с 1 января 2017 г. работник полиции должен носить новую полицейскую форму и иметь при себе удостоверение и жетон сотрудника полиции. Напомним, что 7 ноября вступил в силу закон о «Национальной полиции».

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