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МФК «Николаев» вновь без поддержки городских властей

17.12.16 13:42Сколько просмотров этой статьи143Сколько комментариев этой статьи0

15 декабря, на заседании очередной 12-й сессии Николаевского городского совета седьмого созыва депутаты провалили голосование за внесение в повестку дня вопроса о перебросе денег с ремонта здания на Центральном городском стадионе на финансирование МФК и МБК «Николаев».

Сергей Кантор, который является спонсором футбольного клуба МФК «Николаев» и обещал на бюджетной комиссии внести этот вопрос с голоса, начал активно доказывать позицию, что команды нуждаются в этих деньгах.

Я готов всем депутатам, всем руководителям области и города показать видеоматериалы с 2006 года, когда все клялись в любви МФК «Николаев». И он де-юре есть общественной организацией, которая всегда представляла честь нашего города. Она – лицо Николаева, и все мэры, которые были до Александра Сенкевича, несли этот крест. Он же сказал, что пока клуб не будет муниципальным — помочь ему не смогут. Сейчас клуб находиться в состоянии трансформации из общественной организации в общественный союз. В этот момент он станет полностью муниципальным. Мы уже выделяли миллион этому клубу, сейчас речь идет еще об одном миллионе, который нужен клубам для того, чтобы завершить чемпионат. Команда вышла в полуфинал Чемпионата Украины, это ведь лицо города, нужно поддержать.

В итоге, «за» проголосовали только 18 депутатов горсовета, поэтому решение выделения денег было провалено.

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Четверг, 22.12.2016

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