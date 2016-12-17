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Куцурубскую общину протестировали студенты, снимая все на видео...

17.12.16 14:31Сколько просмотров этой статьи144Сколько комментариев этой статьи0

Студенты Николаевского национального университета им. Сухомлинского пригласили региональных консультантов Николаевского РО Ассоциации городов Украины на презентацию самостоятельной видеоленты на тему реформы органов местного самоуправления.

И не только для знакомства с отснятым сюжетом, но и чтобы услышать «вердикт», насколько он практический и информационно-просветительский. Это 12-минутный учебный ролик, который сейчас показывают на всех кафедрах, если разговор касается децентрализации. Им могут поделиться и для тренингов и семинаров, если возникнет необходимость в «документальной» наглядности.

Две студентки 4 курса факультета экономики Наталья Абоинова и Мария Ушко и два доцента, кандидатов экономических наук - Наталья Даник и Лилия Кравчук объединили свои творческие идеи и сняли ролик о первой годовщине Куцурубской объединенной территориальной общины, которая является «первой ласточкой децентрализации» на Николаевщине.

Студентка Мария Ушко рассказывает: «Мы никого не хотели обременять, просто сели на маршрутку и приехали в Очаковский район, в село Куцуруб, вышли в центре, и начали общаться с людьми, которых встречали по дороге. Мы ставили один вопрос:

«Децентрализация: вы «за» или «против»? Если «за», то, что изменилось в вашей общине после объединения?». Наш замысел удался - за полдня пребывания в с.Куцуруб и с.Ивановка (бывших Куцурубском и Ивановском селсоветах) на камеру мы отсняли несколько часов видеоматериала. Планируем приехать в общину повторно, есть повод: еще 4 сельские совета в этом году дообъединились в составе Куцурубской ОТО - Солончакивский, Островский, Дмитровский, Парутинский, - и 18-го декабря в общине вновь состоятся новые выборы». Наталья Абоинова добавляет к словам подруги: «Никто нам не навязывал эту задачу. Мы поддержали идею своих преподавателей, просто сыграл чисто «спортивная интерес»: хотелось убедиться, правда ли, что люди не разочаровались, а довольны своим решением. Честно говоря, втайне все же надеялись, что услышим и негативные мнения, «всякое». Мы бы такой «изюм» ни не вырезали из своего фильма! Но для «цензуры» не было повода. Мы даже изучали мнение старшеклассников Ивановской и Куцурубской ООШ.

Ученики поддерживают общий настрой, рассказали, что даже за один год - заметны положительные изменения. В завершение, мы попросили интервью у председателя Куцурубской ОТО Инны Копейки и секретаря Любовь Федоровой. Несмотря на свою занятость, они отнеслись к нашему предложению с пониманием, правда, пошутили: «Конечно, все, что увидите, снимайте и показывайте. Нам самим интересно, как о своей объединенной общине отзываются земляки».

Дети сказали правду, потому в территориальной громаде депутаты не делают различий между школами - справедливо решают проблемы каждой. За счет средств государственной образовательной субвенции и средств местного бюджета для Куцурубской школы приобретено 11 компьютеров, 6 принтеров, 17 жидкокристаллических телевизоров, электроплиту, муфельную печь для обжига глиняных изделий, комплекты мебели для трех учебных кабинетов, заменены на стеклопакеты 40 окон, проводится ремонт в актовом зале. В Ивановской школе заменено 35 окон на энергосберегающие стеклопакеты, приобретено на десятки тысяч гривен наглядности для кабинетов, закуплено энциклопедическую и художественную литературу. Не обидели и школу искусств (ее содержат с местного бюджета) - купили цифровое пианино, мольберты.

Александра Ментель, региональный консультант по коммуникациям ГРО Ассоциации городов Украины

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Четверг, 22.12.2016

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