«Оппозиционный блок» тоже должен нести ответственность за новоизбранных заместителей мэра: Юрий Гранатуров

Представители «Оппозиционного блока» должны нести одинаковую ответственность с «Самопомощью» за новоизбранных заместителей городского головы Александра Сенкевича.

Такое мнение высказал сопредседатель всеукраинской партии «Наш Край» и депутат городского совета Николаева Юрий Гранатуров в комментарии Шиповнику.

Депутат считает, что каждый, кто на вчерашней сессии городского совета проголосовал за назначение предложенных заместителей мэра, должен нести ответственность за их действия в дальнейшем. Также, Юрий Гранатуров сообщил, что во время голосования «потоптались по законодательству, вытерли ноги о регламент и не обратили внимание на депутатов».

— Если у депутата городского совета есть право голосовать за то или иное предложение мэра, то всю ответственность те, кто утвердили («Оппозиционный блок» и «Самопомощь», — прим. ред.), будут делить с городским головой. Иначе зачем тогда голосовать? Честно говоря, обьяснить можно что угодно, я считаю, что это манипуляция общественным сознанием. Я не думаю, что произошло что-то трагическое, но у нас всех остался крайне неприятный осадок: потоптались по законодательству, вытерли ноги о регламент, не обратили внимание на мнения депутатов, — сказал Юрий Гранатуров.

Сама практика избрания заместителей, по мнению депутата, является порочной и состоявшейся не станет.

— Скажите, что будет делать иногородний человек, который никогда не жил здесь, да и сегодня ему тут не живет, что он здесь будет любить? Он что здесь имеет могилы предков? Он жил и развивался вместе с историей нашего города? Он имеет отношение к тем людям, которые прославляли наш город? Он ходил тут на свидания, ему тут дороги какие-то места? Он приехал сюда поработать. Это не предприятие частного характера. Поэтому, я считаю эту практику порочной и, увидите, она состоявшейся не станет, — заключил Юрий Гранатуров.