Николаевский нардеп Вадатурский не видит смысла во внеочередных выборах в парламент

Народный депутат Украины Андрей Вадатурский считает, что без воспитания новой политической элиты в стране проведение выборов в Верховную Раду не изменят кардинальным образом систему.

Об этом он сказал во время передачи «Добрый вечер» на НИС-ТВ, передает INSHE.TV.

– Хорошо, мы пойдём сегодня на выборы. На кого заменить? Кто готов? У нас что, поменялась система отбора лучших людей, у нас поменялись правила? Я боюсь, что следующие выборы в Верховную Раду будут не на патриотичной волне, а будут циничные, когда будут просто покупаться голоса. Потому что вернутся те олигархи, которые якобы были виновны, но сегодня практически ничья вина не доказана, и бизнес у них до сих пор работает. Они вернутся и будут бороться за власть, за большинство в парламенте, за назначения, за квоты и будут выбрасываться миллионы долларов. Как можно ожидать качественные изменения? Это замкнутый круг, — сказал он.

Нардеп считает, что сегодня есть надежда на детей, которые только заканчивают школы. При правильном их воспитании через лет десять в украинской политике может появиться «свежая кровь» с другими принципами и видением будущего страны.

– У нас есть уникальная возможность. К примеру, в Николаеве сегодня находится Академия лидерства, куда приглашены и где учатся 40 детей со всей Украины. Воспитание лидерства, воспитание лидерства до университетов. Они будут учиться на разных направлениях, будут разные профессии осваивать, но они станут лидерами, и, может быть, лет через десять это будет новая надежда Украины, которая сможет потом организоваться в какие-то политические партии, политические силы и действительно толкнуть Украину в то направление, которое мы давно ждём, — сказал он.