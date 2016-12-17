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Гройсман продал компании своей жены недвижимость на 8 млн грн

17.12.16 10:00Сколько просмотров этой статьи138Сколько комментариев этой статьи0

Премьер-министр Владимир Гройсман получил 8 млн 30,215 тыс. грн дохода от отчуждения недвижимости, говорится в сообщении в едином государственном реестре деклараций, передает «Капитал» со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно ему, источником дохода выступило ООО «Магигранд» (Винница), основным владельцем которого выступает его жена Елена Гройсман.

Другие детали сделки в сообщении отсутствуют.

Согласно данным госреестра предприятий, ООО «Магигранд» было создано в апреле 2008 года. Ее уставный капитал — 262,5 тыс. грн. Елене Гройсман принадлежит 80%, а еще 20% — директору компании Дмитрию Немерскому, который возглавляет ее с июля этого года.

«Магигранд» в 2015 году увеличила чистый убыток на 91,1% — до 1,28 млн грн, а ее выручка выросла на 14% — до 17,43 млн грн.

Как сообщалось, Гройсман подал электронную декларацию за 2015 год, в которой задекларировал 2,4 млн грн, $870 тыс. и EUR460 тыс. наличных средств.

Кроме того, в банке «Креди Агриколь Банк» премьер имел вклад в 2 млн 111 тыс. 139 грн, в ПриватБанке — 21,775 тыс. грн и EUR16,2 тыс., в Проминвестбанке — 3,499 тыс. грн.

Его жена за 2015 год задекларировала получение от «Магигранд» 28,4 тыс. грн заработной платы по основному месту работы.

Согласно информации на сайте компании, «Магигранд» — это торгово-сервисный комплекс в Виннице. По данным источников на рынке, он был введен в эксплуатацию в 2009 году, его общая площадь — 13,8 тыс. кв. м, коммерческая площадь — 10 тыс. кв. м.

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Четверг, 22.12.2016

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