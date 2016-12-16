Молодежный кредит и другие способы решения финансовых проблем молодых людей

Многие молодые жители Украины сталкиваются с тем, что без крупной суммы денег у них в жизни мало перспектив.

Так было во все годы существования Украины. И многие люди просто сдавались, не изучая возможностей, предоставляемых как государством, так и коммерческими структурами. А такие возможности есть, несмотря на все экономические кризисы. Например, на покупку квартиры или строительство частного дома молодые семьи и одинокие молодые люди могут получить льготный «молодежный кредит» либо от государства, либо от банка, но с помощью государственного Фонда содействия молодежному жилищному строительству. А если у парня или девушки есть идея – поможет «Идея Банк». Иначе говоря, чтобы вложить деньги в какой-то проект с надеждой на хорошую окупаемость, человек может взять в этом банке кредит «Единственный». Вы можете почитать о нем на странице https://www.ideabank.ua/ru/private-clients/money-credit/money-credit-single/ . Но мы тоже немного расскажем об этом кредите и сравним его с «Молодежным кредитом».

Кредит «Единственный» выдается наличными и на довольно большие суммы – до 100 тысяч гривень. Причем до 40 тыс. можно получить без справки о доходах и до 50 тыс. без поручителя. Главное назначение этого кредита (по мысли разработчиков его концепции) – вложиться в перспективный бизнес-проект, а потом погасить кредит за счет прибыли. Чаще всего такие вложения делают молодые люди, но иногда и пенсионеры. Поэтому возраст тех, кому «Идея Банк» дает такой кредит, - от 21 до 75 лет. Но есть еще множество вариантов, как потратить этот кредит. Например, если молодая семья нуждается в жилье, то может взять параллельно и «Единственный», и «Молодежный кредит» по государственной программе. И потратить часть полученной налички на съем хорошей квартиры на то время, пока члены семьи будут заниматься оформлением нужных документов для молодежного кредита. Ведь это государственная программа, а значит требует кучи времени и документов. Хотя один интернет-пользователь написал, что этот кредит выдают за взятку. Вообще, информация об этой программе в интернете разноречива. И актуальные данные лучше узнать у работников банка или риэлторов. Но практически везде пишется, что этот кредит долгосрочный – срок погашения до 30 лет. А также что для получения этого кредита надо обязательно встать на квартирный учет. И что деньги дают только на квартиры в новостроях. И не на любые, а только из списка Фонда содействия молодежному жилищному строительству.

Часть выплачиваемых процентов по молодежному кредиту компенсирует государство. Но некоторые жалуются, что эти компенсации задерживают, и надо каждый месяц быть готовыми сделать выплату в полном объеме. Кстати, на эти выплаты тоже можно потратить деньги, полученные в рамках кредита «Единственный».

Прежде чем брать кредиты, точно узнайте, сколько и когда вам придется по ним выплачивать. И соразмерьте со своими постоянными доходами. Но если у вас заработки достаточно хорошие и регулярные, то взятие двух описанных в этой статье кредитов обеспечит вам комфортное начало самостоятельной жизни.