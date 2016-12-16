Верхний банер

Молодежный кредит и другие способы решения финансовых проблем молодых людей

16.12.16 09:29Сколько просмотров этой статьи8Сколько комментариев этой статьи0

Многие молодые жители Украины сталкиваются с тем, что без крупной суммы денег у них в жизни мало перспектив.

Так было во все годы существования Украины. И многие люди просто сдавались, не изучая возможностей, предоставляемых как государством, так и коммерческими структурами. А такие возможности есть, несмотря на все экономические кризисы. Например, на покупку квартиры или строительство частного дома молодые семьи и одинокие молодые люди могут получить льготный «молодежный кредит» либо от государства, либо от банка, но с помощью государственного Фонда содействия молодежному жилищному строительству. А если у парня или девушки есть идея – поможет «Идея Банк». Иначе говоря, чтобы вложить деньги в какой-то проект с надеждой на хорошую окупаемость, человек может взять в этом банке кредит «Единственный». Вы можете почитать о нем на странице https://www.ideabank.ua/ru/private-clients/money-credit/money-credit-single/ . Но мы тоже немного расскажем об этом кредите и сравним его с «Молодежным кредитом».

Кредит «Единственный» выдается наличными и на довольно большие суммы – до 100 тысяч гривень. Причем до 40 тыс. можно получить без справки о доходах и до 50 тыс. без поручителя. Главное назначение этого кредита (по мысли разработчиков его концепции) – вложиться в перспективный бизнес-проект, а потом погасить кредит за счет прибыли. Чаще всего такие вложения делают молодые люди, но иногда и пенсионеры. Поэтому возраст тех, кому «Идея Банк» дает такой кредит, - от 21 до 75 лет. Но есть еще множество вариантов, как потратить этот кредит. Например, если молодая семья нуждается в жилье, то может взять параллельно и «Единственный», и «Молодежный кредит» по государственной программе. И потратить часть полученной налички на съем хорошей квартиры на то время, пока члены семьи будут заниматься оформлением нужных документов для молодежного кредита. Ведь это государственная программа, а значит требует кучи времени и документов. Хотя один интернет-пользователь написал, что этот кредит выдают за взятку. Вообще, информация об этой программе в интернете разноречива. И актуальные данные лучше узнать у работников банка или риэлторов. Но практически везде пишется, что этот кредит долгосрочный – срок погашения до 30 лет. А также что для получения этого кредита надо обязательно встать на квартирный учет. И что деньги дают только на квартиры в новостроях. И не на любые, а только из списка Фонда содействия молодежному жилищному строительству.

Часть выплачиваемых процентов по молодежному кредиту компенсирует государство. Но некоторые жалуются, что эти компенсации задерживают, и надо каждый месяц быть готовыми сделать выплату в полном объеме. Кстати, на эти выплаты тоже можно потратить деньги, полученные в рамках кредита «Единственный».

Прежде чем брать кредиты, точно узнайте, сколько и когда вам придется по ним выплачивать. И соразмерьте со своими постоянными доходами. Но если у вас заработки достаточно хорошие и регулярные, то взятие двух описанных в этой статье кредитов обеспечит вам комфортное начало самостоятельной жизни.



MiruMir

Anna

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 27.12.2016

Закругление верхнее-левое

20:58Украинцев ждет повышение ж/д тарифов в 2017 г

20:51Стали известны последние слова экипажа Ту-154: "Закрылки, с*ка!"

20:37Жителя Казахстану посадили на три роки за пости про Путіна, - ЗМІ

19:50Путин дал старт подаче газа в Крым из материковой России

19:42Савченко уже не едет в Первомайск

18:44Луценко відвіз безпілотник в АТО

18:07Школи Снігурівщини відправили на карантин

17:44Завтра губернатор Николаевщины отправится в Первомайск

17:07Израиль прекращает сотрудничество с Украиной и еще 11 странами, — СМИ

16:53Савченко рассказала, кто финансирует ее общественную платформу

16:31РФ заявила о приостановке строительства железной дороги в обход Украины

16:18"Миколаїв - єдина родина" получила еще одну награду

16:10Официальная причина гибели команды "Шапекоэнсе" - в воздухе кончился керосин

15:28Николаевская полиция разыскивает без вести пропавшую девушку

14:49Оскорбленный житель Николаевщины отомстил односельчанину, ударив его ножом

14:01Что январь нам принесет: алкоголь и сигареты подорожают, лекарства подешевеют, минимальные зарплаты повысят

13:35Николаевщина скорбит по погибшему бойцу АТО: в области объявлен траур

13:15Украина продала за границу больше улиток, чем сала

12:50Украине передали двух пленниц из "ДНР"

12:17"Случайно найденные" кислородные баллоны могут обернуться для жителей Первомайска тюремным сроком

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

Фото: insider.foxnews.com

14.12.16 07:342230

Трамп после инаугурации повесит в Овальном кабинете предсказание от Никсона 1987 года

14.12.16 07:422480

Обрушение общежития в Чернигове: все подробности

14.12.16 08:012540

Впервые за пять лет в Украине пройдет Матч всех Звезд

14.12.16 08:262070

В Николаеве нарушают права журналистов

Самые читаемые

21.12.16 16:068770

Владислав Чайка обращается к городскому голове и депутатам Николаевского городского совета

16.12.16 14:326560

Владислав Чайка ко Дню Святого Николая передал сладкие подарки для детей военнослужащих Николаевского гарнизона

22.12.16 18:465250

Троллейбус везет в детство

22.12.16 15:545050

Директор «Зори-Машпроект» не уверен , что предприятие будет участвовать в новом тендере

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама