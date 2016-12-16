Зима опять пришла неожиданно или семь авто в одном ДТП

Начало зимы в плане погоды для николаевцев выдалось спокойным – за застрявшими в сугробах машинами и превратившимися в каток тротуарами они наблюдали разве что по телевизору.

Но в прошлый четверг это спокойствие улетучилось, ибо утро этого дня в нашем городе ознаменовалось транспортным коллапсом. А сколько нам обещали, что город к зиме готов, что соответствующие средства выделены, что спецтехники достаточно и она в исправном состоянии, что необходимые противообледенительные смеси закуплены и все такое…

Наверное, эти обещания подействовали как своеобразное успокоительное – начавшийся еще ночью обильный снегопад утром у большинства горожан не вызвал особой тревоги. В определенной степени добавили оптимизма и заявления коммунальщиков.

«По состоянию на 9 часов утра все утвержденные маршруты обработаны солью. Местами - дважды. Проезжаемость транспорта по городу обеспечена. Работает КП ЭЛУ автодорог», - заявила директор КП «ЭЛУ автодорог» Наталья Горбенко. Подобные заявления сделала и мэрия.

«Посыпают противогололедными материалами сложные участки дорог. Спуски и подъемы у мостов обработанные песочной смесью.

В районе Варваровского моста дежурит специальная техника - трактор, для того, чтобы в случае необходимости извлекать тяжеловесные машины и предотвратить возникновение затора. Проезд на городских автомагистралях нормальный», - сообщили в мэрии.

Вот только вопрос: что именно наш мэр А. Сенкевич и его подчиненные считают нормальным проездом на городских автомагистралях?

Почищенные от снега проспект Центральный и еще одна-две основные улицы города это совсем не показатель общей обстановки.

Ведь уже буквально в квартале от того же проспекта Центрального начинаются проблемы. Число автомобилей, которые в этот день стали участниками дорожно-транспортых происшествий, в Николаеве, исчисляется десятками.

Вот только несколько примеров. Улица Чигрина между Малой Морской и Гражданской - микроавтобус, двигавшийся из центра города к автовокзалу, развернуло на скользкой дороге на 180О. Сразу после этого в него врезается Daewoo Lanos. В самом центре Николаева – на улице Соборной возле областного дворца культуры -автомобиль Hyundai Tucson заносит на повороте, и он врезается в бордюр. На улице Чкалова между 6-ой и 3-й Слободскими автомобиль Chevrolet Aveo вылетает за пределы проезжей части и врезается в дерево.

Также автоаварии произошли на улицах Садовая, Электронная, проспекте Мира и других. Причина схожая – гололедица. Дорожное полотно покрыто скользким настом, на котором автомобилю очень тяжело удержаться. Никакими противообледенительными веществами эти улицы коммунальники не посыпали.

А слова представителей КП «ЭЛУ автодорог» об их повышенном внимании к Варваровскому мосту, вообще можно было бы отнести к рубрике «нарочно не придумаешь».

Дело в том, что утром в прошлый четверг здесь произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие при участии сразу семи автомобилей.

Спуск в районе моста не был обработан противообледенительными смесями и здесь врезались друг в друга инкассаторская машина микроавтобусы «Газель» и «Фольксваген», а также «Шевроле», «Ланос», «Славута» и «Опель».

Вопрос к руководству КП «ЭЛУ автодорог»: зная, что Варваровский мост является «узким местом», неужели нельзя подходы к нему посыпать песчано-солевой смесью? Ведь если мост «станет» то отрезанными будут несколько микрорайонов города.

Собственно говоря, им и так досталось. По словам депутата горсовета Владимира Крыленко, дорогам в Большой и Малой Коренихе, со стороны коммунальщиков, уделяется мало внимания. Вот и утром в прошлый четверг их жители не смогли вовремя добраться на работу. И они опасаются, что этой зимой повторится прошлогодняя ситуация, когда добраться в центральные районы города было настоящей проблемой.

Но ведь по большому счету снегопад был не таким уж и сильным, и ветра почти не было. Он не идет ни в какое сравнение, например, с той метелью, которая засыпала город в конце 2014 года.

Что же будет, если в городе выпадет по-настоящему большой снег?!