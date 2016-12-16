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Владислав Чайка ко Дню Святого Николая передал сладкие подарки для детей военнослужащих Николаевского гарнизона


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16.12.16 14:32Сколько просмотров этой статьи519Сколько комментариев этой статьи0

Центральная районная администрация и глава общественной организации «Миколаїв – єдина родина» встретились с руководством Николаевского военного комиссариата, куда привезли сладости для детей николаевских военных

Коробки со сладостями от «Миколаїв – єдина родина» ко Дню Святого Николая Владислав Чайка передал военному комиссару Николаевского военного комиссариата полковнику Александру Иванову. Поэтому в понедельник Святой Николай обязательно принесет под подушку сладкие подарки малышам, чьи отцы сегодня защищают украинскую государственность на Востоке страны.

«Профессия военного такова, что часто приходится бывать в командировках, на полигонах, а сейчас многие наши земляки находятся в зоне АТО, и поэтому не все папы могут поздравить своих детей с праздником, - отметил Александр Иванов. – Спасибо общественной организации «Миколаїв – єдина родина» и ее руководителю Владиславу Чайке за то, что помнят о родных наших бойцах и заботятся о них. Мы обязательно передадим деткам сладости, и День Святого Николая придет в каждую семью».

Владислав Чайка, в свою очередь, заверил военных, что «Миколаїв – єдина родина» готова и в дальнейшем оказывать всяческую поддержку армии и семьям военнослужащих.

Добавим, общественная организация «Миколаїв – єдина родина» принимает самое активное участие в жизни николаевских военных и других силових структур города. Так, руководство организации участвовало в создании и финансировании памятной стелы морским пехотинцам, погибшим при выполнении своего воинского долга при защите Независимости нашей страны.

Кроме того, Владислав Чайка был отмечен грамотой руководства николаевской Нацгвардии за активную гражданскую позицию, весомый вклад в улучшение материально-технической базы воинской части 3039 Национальной гвардии Украины и по случаю Международного дня волонтера.

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Четверг, 22.12.2016

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