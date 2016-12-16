Мэр Николаева Сенкевич призвал горожан принять участие в благотворительном вечере ко Дню Святого Николая

Вчера во время сессии городского совета Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал николаевцев помочь нашим детям, приняв участие в благотворительном вечере ко Дню Святого Николая

В рамках благотворительного вечера будет объявлен сбор средств для покупки нового оборудования для городской детской больницы № 2. Благотворительный вечер пройдет 19 декабря во Дворце творчества учащихся.

«Уважаемые коллеги, депутаты городского совета, присутствующие! Просим вас принять участие в благотворительном вечере, посвященном Дню Святого Николая, который пройдет 19 декабря 2016 года во Дворце творчества учащихся, для приобретения медицинского оборудования для городской детской больницы № 2. Этот праздник уже традиционно ежегодно собирает всю элиту нашего города на благотворительном вечере для оказания помощи нашим детям, которые лечатся в единственном городском детском стационаре. Просим вас не оставаться равнодушными и оказать благотворительную помощь для приобретения диагностического оборудования и сделать свой вклад в дело спасения жизни маленьких николаевцев», - сказал Александр Сенкевич.

Все желающие могут оказать благотворительную помощь, перечислив средства на сет по реквизитам:

ОКПО 25383019

р/р 26000218179

МФО 380805 «Райффайзен банк Аваль»

для городской детской больницы № 2.