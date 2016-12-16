Николаевская полиция просит водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными

Полиция обращается к участникам дорожного движения с предупреждением о важности соблюдения правил безопасности и необходимости быть внимательными и осторожными во время резкого ухудшения погодных и дорожных условий.

Водителям следует быть осмотрительными при проезде мостов и эстакад, отказаться от осуществления рискованных маневрирований, ни в коем случае не превышать скорость, соблюдать безопасную дистанцию.

Позаботиться о собственной безопасности нужно и пешеходам. Учитывая гололед, переходите дорогу только в установленных для этого местах, не выходите на проезжую часть в непосредственной близости перед автомобилем - помните, водитель просто не успеет затормозить. Полиция рекомендует: в темное время суток важно использовать на одежде световозвращающие элементы.