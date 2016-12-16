Услуги сервисных центров МВД обошлись жителям Николаевщины в более чем 7 млн гривен
|16.12.16 10:25
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За 11 месяцев текущего года местные бюджеты Николаевской области пополнились на 7 млн. 79 тыс. 271 гривну. Именно такая сумма была уплачена посетителями территориальных сервисных центров МВД области за полученные административные услуги.
Ежедневно специалисты пяти территориальных сервисных центров МВД в Николаевской области обслуживают граждан по вопросам регистрации, перерегистрации, снятия с учета транспортных средств и др.
Средства, вырученные за административные услуги, поступили в соответствующие местные бюджеты представленных территориальными сервисными центрами городов Вознесенск, Николаев, Новая Одесса, Новый Буг и Первомайск.
Полный перечень услуг сервисных центров МВД можно посмотреть по ссылке:
http://myk.hsc.gov.ua/poslugi/poslugi-shho-nadayutsya-servisnimi-tsentram/.
Пресс-служба Регионального сервисного центра МВД в Николаевской области