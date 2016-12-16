В Херсонской области спасли стаю лебедей, а на Харьковщине - лося

10 птиц вмерзли в лед на местном озере и не могли подняться в небо

В Херсонской области около 10 лебедей спасли из ледяного плена.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"На номер Службы спасения "101" г. Алешки позвонили местные жители с сообщением о том, что за селом Песчанка на озере находится около 10 лебедей, которые примерзли на льду. На место происшествия выехали спасатели, которые на резиновой лодке пробрались сквозь заросли камыша, и аккуратно разбили тонкий слой льда", – отмечают в ГСЧС.

Птицы смогли освободиться из ледяной ловушки и поднялись в небо.

Ранее в Днепропетровской области из ледяного плена спасти восемь лебедей.

Кроме того, в Харьковской области из ледяной ловушки спасли лося. Животное переплывало реку в селе Донецкое, и не смогло выйти на берег. Беднягу заметили рыбаки, которые пытались помочь сами – прорубили лед. Но истощенный лось уже не мог двигаться.

Спасатели, которые приехали на вызов, обвязали его веревками и с помощью грузовика вытащили на берег.

"Когда его вытащили на берег, развязали, и он постоял немного, пришел в себя, он спокойно пошел. И за ним, действительно, как местное население, так и наши ребята определенное время понаблюдали. Он действительно сразу ушел в чащу. И больше уже не появлялся", – сказал Игорь Лупандин, помощник начальника управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.