Верхний банер

В Херсонской области спасли стаю лебедей, а на Харьковщине - лося

16.12.16 09:43Сколько просмотров этой статьи138Сколько комментариев этой статьи0

10 птиц вмерзли в лед на местном озере и не могли подняться в небо

В Херсонской области около 10 лебедей спасли из ледяного плена.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"На номер Службы спасения "101" г. Алешки позвонили местные жители с сообщением о том, что за селом Песчанка на озере находится около 10 лебедей, которые примерзли на льду. На место происшествия выехали спасатели, которые на резиновой лодке пробрались сквозь заросли камыша, и аккуратно разбили тонкий слой льда", – отмечают в ГСЧС.

Птицы смогли освободиться из ледяной ловушки и поднялись в небо.

Ранее в Днепропетровской области из ледяного плена спасти восемь лебедей.

Кроме того, в Харьковской области из ледяной ловушки спасли лося. Животное переплывало реку в селе Донецкое, и не смогло выйти на берег. Беднягу заметили рыбаки, которые пытались помочь сами – прорубили лед. Но истощенный лось уже не мог двигаться.

Спасатели, которые приехали на вызов, обвязали его веревками и с помощью грузовика вытащили на берег.

"Когда его вытащили на берег, развязали, и он постоял немного, пришел в себя, он спокойно пошел. И за ним, действительно, как местное население, так и наши ребята определенное время понаблюдали. Он действительно сразу ушел в чащу. И больше уже не появлялся", – сказал Игорь Лупандин, помощник начальника управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 22.12.2016

Закругление верхнее-левое

16:13Николаевцев приглашают на детскую игровую программу

15:54Директор «Зори-Машпроект» не уверен , что предприятие будет участвовать в новом тендере

15:37В Украине повысили акцизы на пиво, алкоголь и сигареты

15:00"Динамо" первым в Украине открывает киберспортивное направление

14:45В Италии герцог Андреа Одескальки арестован за выращивание в своем замке конопли

14:21В Николаеве неизвестные взломали резиденцию Святого Николая

14:00Названа стоимость билетов на скоростной поезд из Киева в Польшу

13:25В Иркутске жертвами настойки боярышника уже стал 71 человек

13:00Перестрелка в Княжичах: Луценко назвал 17 подозреваемых

12:49Победы "НИКО-БАСКЕТА"

12:10Стало известно, как депутаты распределят городские деньги

11:54Гранатуров считает нелегитимным назначение 7 заместителей Сенкевича

11:45На Николаевщине адвокат, не предоставивший бесплатную помощь задержанному, пойдет под суд

11:30В Николаевской области на пожаре погиб человек

11:14Сегодня депутаты горсовета Николаева рассмотрят исполком и структуру, бюджет - завтра

11:12В Украине 97% дорог в плохом состоянии, - Укравтодор

10:58В Николаеве судью подозревают во взяточничестве

10:33Новый глава "Приватбанка" обратился к клиентам и работникам с первым заявлением

10:14На Николаевщине увеличилось число отравлений угарным газом. Спасатели призывают граждан к бдительности!

10:00Кабмин согласовал выплату январских пенсий с 25 декабря

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.12.16 16:282370

На днях горсовет выделит "Николаевводоканалу" средства на погашение долга перед "Николаевоблтеплоэнерго"

08.12.16 16:363200

Беловежье. 25 лет спустя

08.12.16 16:412510

В Одессу на матч против "Зари" прибудут около тысячи фанов "Манчестер Юнайтед"

08.12.16 16:532220

В Нидерландах возводят мемориал в память о жертвах рейса МН17

Самые читаемые

10.12.16 14:136810

ТОП-25 сайтов, которые пользуются у украинцев наибольшей популярностью

13.12.16 19:166790

Руководство николаевской Нацгвардии отметило грамотой Владислава Чайку

16.12.16 14:325200

Владислав Чайка ко Дню Святого Николая передал сладкие подарки для детей военнослужащих Николаевского гарнизона

21.12.16 16:064910

Владислав Чайка обращается к городскому голове и депутатам Николаевского городского совета

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама