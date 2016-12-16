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Полицейские назвали самые аварийные участки Николаева, где происходит больше всего ДТП

16.12.16 08:50Сколько просмотров этой статьи151Сколько комментариев этой статьи0

Патрульные полицейские постоянно ведут мониторинг аварийных участков и мест концентрации дорожно-транспортных происшествий в Николаеве. По результатам анализа они направили в Николаевский городской совет повторное письмо о необходимости разработки существенных изменений в организации дорожного движения на опасных участках.

Среди необходимых мер - установка новых светофоров на перекрестках просп. Мира - ул. 1-я Линия (10 ДТП, в которых телесные повреждения получили 15 граждан), ул. Б. Морская - ул. Московская (10 ДТП и 15 пострадавших), ул. Б. Морская - ул. Лягина (4 ДТП и 9 пострадавших), просп. Богоявленский - ул. Олейника (5 ДТП, 6 пострадавших и 1 погибший), просп. Центральный - ул. Шоссейная (8 ДТП, 8 пострадавших и 5 погибших), ул. Г. Карпенко - ул. Мореходная (5 ДТП, в которых 7 человек получили телесные повреждения). Данные приведены за последние три года, сообщили в Патрульной полиции Николаева.

В письме патрульные обратили внимание городских властей на необходимость реконструкции существующих светофоров на просп. Центральный - ул. 3-я Слободская (9 ДТП, 12 человек пострадали, 1 погиб), ул. Б. Морская - ул. Садовая (5 ДТП, 9 пострадавших), просп. Мира - ул. Южная (4 ДТП, 8 человек пострадали), просп. Мира - ул. Театральная (6 ДТП, 11 пострадавших), просп. Героев Украины - пер. Парусный (3 ДТП, 3 пострадавших, 1 человек погиб).

Указано на необходимость привлечения специализированных организаций (институтов) для верного расчета работы светофоров, которые не всегда соответствуют интенсивности транспортных и пешеходных потоков, на просп. Богоявленский - ул. Южная, просп. Богоявленский - просп. Корабелов, просп. Мира - ул. Строителей, просп. Центральный - ул. 9 Слободская.

Указаны также жалобы на неудобное для водителей размещения светофоров, в связи с чем патрульные предлагают продублировать их над проезжей частью или вынести над дорогой.

Управления патрульной полиции в городе Николаеве надеется, что городской совет включит вышеуказанные меры в план безопасности движения на следующий год.

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Четверг, 22.12.2016

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