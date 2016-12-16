Как разбудить ребенка рано утром? ТОП-6 способов

Малыш плохо просыпается по утрам? С такой проблемой приходится сталкиваться многим мамам детей-дошкольников.

Если хочешь, чтобы ребенок начинал день без криков и слез, радуя тебя своей лучезарной улыбкой, пользуйся советами!

Каждое утро включай любимую песенку крохи или напевай песню-будилку собственного сочинения. Подумай, ради чего малыш мог бы мигом вскочить с кровати (мультфильм, игра, рисование)? Сделай это занятие ежедневным утренним ритуалом. Если ребенку нравится делать вместе с мамой зарядку, перед сном скажи ему, что встать нужно будет раньше, чтобы позаниматься. Мотивируй дошкольника чем-нибудь интересным. К примеру, подготовь для крохи небольшой сюрприз (воздушный шарик, конфетку, мандаринку) и предложи ему проверить, что в комнате изменилось за ночь. Если малыш всегда берет в детский сад игрушку, попроси его поскорее разбудить плюшевого зверя, чтобы он тоже успел позавтракать и собраться.

6.Попробуй обсудить с сонным ребенком план на грядущий день. Включи в него что-нибудь интересное, к примеру, катание на горке или экскурсию на папину работу, и кроха тут же проснется.