Как разбудить ребенка рано утром? ТОП-6 способов
|16.12.16 19:10
|140
|0
Малыш плохо просыпается по утрам? С такой проблемой приходится сталкиваться многим мамам детей-дошкольников.
Если хочешь, чтобы ребенок начинал день без криков и слез, радуя тебя своей лучезарной улыбкой, пользуйся советами!
Каждое утро включай любимую песенку крохи или напевай песню-будилку собственного сочинения.
Подумай, ради чего малыш мог бы мигом вскочить с кровати (мультфильм, игра, рисование)? Сделай это занятие ежедневным утренним ритуалом.
Если ребенку нравится делать вместе с мамой зарядку, перед сном скажи ему, что встать нужно будет раньше, чтобы позаниматься.
Мотивируй дошкольника чем-нибудь интересным. К примеру, подготовь для крохи небольшой сюрприз (воздушный шарик, конфетку, мандаринку) и предложи ему проверить, что в комнате изменилось за ночь.
Если малыш всегда берет в детский сад игрушку, попроси его поскорее разбудить плюшевого зверя, чтобы он тоже успел позавтракать и собраться.
6.Попробуй обсудить с сонным ребенком план на грядущий день. Включи в него что-нибудь интересное, к примеру, катание на горке или экскурсию на папину работу, и кроха тут же проснется.