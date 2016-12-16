День Святого Николая 2016: подарки, приметы, гадания, традиции

19 декабря 2016 года мы будем отмечать День Святого Николая.

Этот праздник - один из самых любимых дней, о котором у нас остались самые светлые воспоминания из детства. И как же не любить его, ведь каждый ребенок знает, что в ночь с 18 на 19 декабря Святой Николай приносит подарок и оставляет его под подушкой. Но это в нашей стране, а вот как эта традиция отражается у других народов? Как же Николай стал Санта-Клаусом? Какие еще традиции существуют в этот день? Об этом и пойдет речь в нашей статье.

Кем был Святой Николай

Святой Николай, по легендам, был сыном богатых людей. Однако, как говорится богатые тоже плачут, их спокойную жизнь омрачало то, что у них совсем не было детей. Его родители долго просили у Бога в храме ребенка, обещая при этом, что их будущий сын обязательно будет служить Господу. Наконец, в их жизни появляется такой долгожданный ребенок. Но, к сожалению, они рано ушли из жизни и Николай осиротел.

Известно, что Святой Николай был великим человеком, о доброте которого до сих пор ходят легенды. Именно он спас город Миры от голода, помог оклеветанным военачальникам избежать смерти, а то, сколько он помог бедствующим как на суше, так и на море и сосчитать сложно. Из поколения в поколения о нем рассказывают детям как о великом человеке.

Святой Николай и Санта-Клаус

Начнем с того, что изначально Святой Николай был покровителем моряков и детей. По преданиям он неуклонно помогал бедствующим деткам - кормил их, иногда преподносил подарки, спасал от смерти и исцелял. Поэтому после смерти, когда установили праздник в честь него, в Голландии появилась традиция раздавать подарки детям. День Святого Николая они отмечали 9 декабря и так как он был покровителем мореплавателей, то епископ приплывал на корабле и раздавал подарки детям от имени святого. А уже позже он стал радовать детишек не только 9 декабря, но и на Рождество.

Примерно такая же традиция существовала и в Германии, когда в день памяти святого 6 декабря служителями Кельнского собора детям раздавалась выпечка и фрукты.

Но вот рождение Санта Клауса скорее связывают с появлением на свет произведения Клемента Кларка Мура, который в поеме "Приход св. Николая" описал его как доброго упитанного старика. С тех пор эта традиция и распространилась по миру и наиболее прижилась в США.

День святого Николая в православии

Основное отличие этого праздника состоит в том, что в католических странах его отмечают 6 декабря, а вот православные 19 декабря. Как и любой праздник, День Святого Николая отмечался широко с веселыми гулянками и посиделками.

Как и в других странах у нас также принято было дарить подарки детям. По легенде Николай весь день перед праздником выпекает печенье в виде звезд, а затем подкладывает их ночью под подушку детям, у нас их называют николайчиками.

С самого утра в церквях служили службу в честь святого, после которой устраивали гулянки и братчины. Угощения на праздник были куплены в складчину, таким образом наши предки старались загладить все ссоры.

Кстати, с нетерпением этого праздника ждали не только дети, но и девушки. Ведь это одна из возможностей показать себя, свои наряды и найти жениха. А уже вечером девицы собирались у кого-то в доме, чтобы погадать на суженного.

День Святого Николая отмечают в период Рождественского поста, поэтому раньше традиционными блюдами были пироги с грибами и пиво.

День Святого Николая в Католичестве

В каждой католической стране свои необычные и оригинальные традиции:

Нидерланды. Накануне праздника, а именно 5 декабря все дети тщательно начищают свои ботиночки, которые после ставят у камина. Внутри обычно оставляют сено и морковку, чтобы Санта Клаус покормил своих оленей. А вот утром 6 декабря в своей обуви они находят сладкий сюрприз. Но подарки на этом не заканчиваются в этот день. Вечером по легенде Санта Клаус оставляет мешок с подарками вне дома. И соседи или родители, говоря, что они помощники старика, заносят мешок в дом.

Франция. В этой стране относятся особенно к Святому Николаю, так как у них в храме в Лотарингии находится десница святого. Поэтому 6 декабря здесь официальный праздник. По центральным улицам можно встретить процессию с музыкой и фанфарами. Во главе этого шествия обязательно седовласый старик, который раздает всем детям сладости. А вот сзади него идет призрак, у которого в руках розги и мешок. По легенде непослушных детей он засовывает в мешок, а затем тащит к себе в пещеру и бьет их розгами.

Венгрия и Румыния. В этих странах также принято оставлять башмаки в ночь с 5 на 6 декабря, только на подоконнике. Если детки были послушными, то утром они находят подарок, если нет, то ветку.

Италия. А вот здесь подарки получают не только дети, но и молодые невесты. При чем преподносят презенты им в течение всего дня. Эта традиция получила название "Rito delle nubili".

Чехия. Накануне праздника каждый ребенок, где бы он не находился вывешивает на камин рождественский носочек. Считается, что ночью приходит Святой Микулаш и послушным детям кладет сладости и фрукты, а непослушным картошку.

Албания. Праздник Святого Николая здесь отмечают не 6, а 5 декабря вечером. Здесь устраивают пышный ужин, а традиционным блюдом является жареный ягненок или свинина. Празднование начинается с того, что албанцы зажигают свечи и постятся, а когда наступает полночь все приветствуют друг друга словами "Пусть Ночь Святого Николая поможет тебе!" и начинают трапезу.

Приметы на День Святого Николая

День святого Николая считался последним днем в году, когда необходимо было раздать все долги. Если этого не сделать, то в грядущем году семья будет бедствовать.

Если же до праздника пошел снег, то зима будет холодной, морозной и суровой. О том, какая зима будет говорила и погода в День Святого Николая. Если холодно, то и весь сезон будет также, если же тепло, то зима будет ясной и без сильных морозов.

В этот день принято было мириться, при этом приговаривали: «На Никольщину зови друга, зови и ворога, оба будут друзья».

Если же хозяин дома первым не обойдет свой двор, то в грядущем году будет беда. Поэтому на Николая мужчины старались встать пораньше и обойти весь двор.

А вот если перед Николой появился иней, то год будет богатым и урожайным.

Гадания в День святого Николая

Для того, чтобы узнать выйдет девушка замуж или нет, девицы в древности брали кольцо счастливой замужней женщины и подвешивали его на собственном волосе. Подвесив это кольцо над стаканом с водой они тщательно следили за ним. Если ударится о край стакана, то в этом году девица замуж не выйдет, если кольцо крутится быстро, но не касается стакана, то скоро будет свадьба, если же кольцо движется медленно, то девушка выйдет два раза замуж. Также можно сорвать небольшую ветку вишневого дерева и поставить его в вазу, если оно зацветет к весне, то быть замужеству, если нет, то придется еще подождать.

Многие верили, что это волшебный день, когда исполняются любые мечты и желания. Поэтому перед сном девушки говорили: “суженный-ряженный приди ко мне испить водицы”. Кто приснится, тот и будет её судьбою.

Что подарить на День Святого Николая 2016

Что подарить ребенку:

помните, что полезные и нужные вещи ребенку не принесут радости, они любят что-то броское и яркое. Поэтому, если вы хотели бы преподнести что-то необходимое, например пижаму или теплую кофту, то она должна быть яркой, можно с любимым его героем мультфильма. В дополнение к подарку можно положить под подушку и сладости;

сладкие подарки можно преподнести и в качестве основного подарка. А чтобы это было по настоящему празднично, лучше самому испечь печение в виде какой-то интересной фигурки, а можно оформить все и в интересном наборе;

беспроигрышным вариантом будут всегда игрушки - сюда можно и небольшие игрушки, и мягкие, и головоломки, и конструкторы, все то, о чем давно мечтает ваш малыш; для детей, которых уже давно не радуют игрушки, можно подарить наборы - девочкам косметику для подростков, а мальчикам гель для душа, хороший шампунь, туалетную воду и так далее.

Что Подарить взрослому на День Святого Николая 2016

Взрослые также как и дети мечтают о подарках на День Святого Николая, даже если это будет мелкий презент. Обратите внимание на то, что будет не уместно в этот день дарить что-то слишком дорогое, некоторые знакомые просто могут не принять его. Поэтому в качестве подарка можно выбрать сладкие наборы. Пусть ваши близкие вспомнят детство; в отличие от малышей, полезному подарку любой взрослый будет крайне рад - теплые халаты, пижамы, гаджеты, женщинам можно подарить красочную посуду или кухонные принадлежности, а мужчинам инструменты для машины, дома или приспособления для рыбалки;

если же вы хотите сделать приятный подарок любимому человеку, то нет ничего лучше впечатлений, поэтому под подушку можно положить билеты в кино, театр, цирк или футбол. Если же вы хотели бы преподнести менее затратный подарок, то просто устройте, к примеру, вечер сладостей, а на стол обязательно поставьте печенье с предсказаниями. Это будет оригинально и интересно.