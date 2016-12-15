На Николаевщине ожидается ухудшение погодных условий — до -11 мороза и гололедица

По прогнозам Николаевского областного центра по гидрометеорологии в ближайшие сутки, с 20:00 15 декабря до 20:00 16 декабря, на территории области ожидаются переменная облачность

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Ветер северный 9-14 м/с, температура воздуха ночью 6-11 мороза, днем 1- 6 ниже нуля, на дорогах будет наблюдаться гололедица.

— Спасатели Николаевщины обращаются к гражданам, особенно к водителям! Соблюдайте правила безопасности при гололеде! Не проводите длительное время на улице, ведь это может привести к переохлаждению! — сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области.

Водителям следует готовить свое транспортное средство на выезд за пределы города, заранее. Следует изменить шины на зимние, положить в багажник лопату. По возможности, вообще не отправляться в дорогу при нестабильных погодных условиях! Берегите себя и свою жизнь! В экстренных ситуациях звоните в Службу спасения «101»!