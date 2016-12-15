Одесские студенты вышли на митинг из-за инициативы Кабмина относительно стипендий

Сегодня, 15-го декабря, под зданием Одесской областной администрации № 2 на Канатной улице прошел митинг учащихся высших учебных заведений.

Об этом сообщает корреспондент Stringer.Media.

Организаторами акции протеста, прошедшей под лозунгом «Вето на 5130», выступили председатель профкома университета имени И. И. Мечникова Вадим Панов и глава Одесского профсоюза образования Нина Дробовик. Цель акции — передача обращения к президенту Украины Петру Порошенко через Департамент образования и науки с просьбой наложить вето на законопроект 5130.

К митингующим вышел директор Департамента наук и образования Юрий Семенюк, который взял предоставленное обращение и обещал передать в Администрацию президента Украины.

А студенты тем временем перекрыли дорогу Шанхая по пешеходному переходу: часть автомобилей выстроилась вдоль улицы с плакатами. Как сообщал УНИАН, с 2017 года Кабмином планируется, что стипендию будут получать не все студенты с усредненной четверкой за сессию, а те, которые заняли высокие места в рейтинге, составленном вузами.