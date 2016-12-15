Николаевский городской совет утвердил заместителей городского головы

Такое решение было принято на сессии городского совета в четверг, 15 декабря.

Стоит отметить, что сначала глава фракции «Самопомичь» Фёдор Панченко предложил поставить на голосование вопрос так, чтобы за каждого кандидата голосовали отдельно. Это предложение поддержал Сергей Исаков.

Но мэр Александр Сенкевич настоял на «пакетном голосовании». Предложение голосовать по каждому кандидату отдельно поддержали 19 депутатов.

Глава фракции «Оппозиционный блок» Игорь Дятлов, выступая с трибуны, дал понять, что его коллеги по политсиле поддержат проект решения, предложенный мэром, поскольку на заседании фракции «не нашли ни одного аргумента, чтобы не голосовать»

Также он напомнил, что «короля делает свита», а мэр тем самым «берет ответственность за все процессы, происходящие в городе».

В итоге за проект решения проголосовали 29 депутатов.

Таким образом, у мэра будет семь заместителей: Андрей Дадиверин (первый заместитель городского головы), Александр Омельчук, Евгений Шевченко, Валентин Гайдаржи, Валентина Бондаренко, Юрий Степанец и Антон Турупалов.

Вадим Степаненко стал управляющим делами исполкома городского совета.