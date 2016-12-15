Посол Азербайджана в Украине: "Любые бизнес-проекты и предложения из Николаева готовы рассматривать"

Сегодня, 15 декабря, городской голова Александр Сенкевич провел встречу с Послом Азербайджана в Украине Азером Худиевым и председателем Ассамблеи национальностей Украины Ровшаном Тагиевым.

Азер Худиев рассказал о совместных украинско-азербайджанских бизнес-проектах, которые реализуются в Украине. Это, к примеру, сахарный завод на Сумщине, который получил миллионные азербайджанские инвестиции.

У нас очень много бизнесменов, крупных компаний, которые заинтересованы в совместной работе с украинскими предпринимателями, начиная со строительства дорог и заканчивая строительством отелей, развитием туристической инфраструктуры, - сказал Азер Худиев. - У нас есть крупные компании, которые занимаются очисткой воды и желают сотрудничать с городами юга Украины. Любые бизнес-проекты и предложения из Николаева готовы рассматривать, ведь между Украиной и Азербайджаном стратегический уровень партнерства.

Городской голова Александр Сенкевич отметил, что многие считают, что инвестировать в Украину - рискованное дело, однако, чем больше риск, тем больше прибыль. "Слово "кризис" на китайском обозначается двумя иероглифами - опасность и возможность", - рассказал мэр.

Александр Сенкевич подчеркнул, что в прошлом году в Николаеве было реализовано несколько крупных инвестиционных проектов китайской и американской компаниями. Городской голова рассказал о большом туристическом потенциале Николаевщины, отметив, что эту отрасль предстоит развивать.

Директор КУ "Агентство развития Николаева" Василий Гошовский рассказал, что Николаевская область является одним из лидеров по производству меда и экспортирует его на рынке Средней Азии, Дальнего Востока. Николаевский мед имеет сертификат качества уровня "органик".

Ровшан Тагиев отметил, что для плодотворного сотрудничества важно, чтобы все представители местной власти работали в тандеме и создавали условия для привлечения инвестиций.