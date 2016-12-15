Миколаївський депутат Барна розповів, кого підозрює в організації нападу

Лікарі діагностували у потерпілого рану голови, закриту черепно-мозкову травму, два ножових поранення лівої гомілки та пошкодження колінного суглобу правої ноги

Депутат Миколаївської обласної ради від "БПП "Солідарність" Федір Барна пов'язує сьогоднішній напад на нього з подіями навколо Миколаївського аеропорту та його своє втручання в ситуацію, повідомляє Depo.Миколаїв.

За його словами, нещодавно, йому погрожував особисто директор підприємства Андрій Семенов. Коли вони зустрілися у будівлі Миколаївської ОДА з Семеновим, між ними відбулася розмова: "Він мені сказав, що "пора з тобою говорити в іншому місці, з тобою розберуться", - розповів Барна.

Наразі депутат обласної ради знаходиться у лікарні. Як повідомляє видання "Новости.N", Барна отримав рубану рану голови, закриту черепно-мозкову травму, два ножових поранення лівої гомілки, пошкодження колінного суглобу правої ноги. Федор Барна госпіталізований у відділення нейрохірургії лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва. Йому обробили й зашили рани на голові і нозі. В даний час з ним працюють співробітники поліції.