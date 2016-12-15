В сессионном зале Ентин вырвал плакат у горожан, поддерживающих кандидатуры новых заместителей Сенкевича

Перед навалом сегодняшней сессии Николаевского городского совета депутат от «Нашего края» Владислав Ентин поспорил с горожанами, которые принесли в сессионный зал плакаты в поддержку кандидатур вице-мэров, предложенных городским головой Александром Сенкевичем.

Об этом сообщает корреспондент НикВестей.

В руках они держали плакаты: «Наш край – больше не наш край», «Хватит быть в оппозиции к городу», «Дайте мэру работать».

Горожане призвали депутата любить город и проголосовать за кандидатуры, на что получили ответ, что его однопартийцы не поддержат кандидатуры «иногородних» заместителей городского головы.

— Практически, вся «Самопомощь» трудоустроена в коммунальных предприятиях города. Вам надо любить город. Не выполнять заказы мэра. Мы видим, как вы хотите поддержать людей, которые даже не проживают в городе Николаеве. Их нам не надо, пусть лучше наши будут со «шлейфом», - сказал Владислав Ентин.

В итоге Владислав Ентин вырвал один плакат и предлагал 500 гривен «компенсации». При этом он заявил: «Будешь дома у себя держать такие плакаты».