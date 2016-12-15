В сессионном зале Ентин вырвал плакат у горожан, поддерживающих кандидатуры новых заместителей Сенкевича
15.12.16 16:29
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Перед навалом сегодняшней сессии Николаевского городского совета депутат от «Нашего края» Владислав Ентин поспорил с горожанами, которые принесли в сессионный зал плакаты в поддержку кандидатур вице-мэров, предложенных городским головой Александром Сенкевичем.
Об этом сообщает корреспондент НикВестей.
В руках они держали плакаты: «Наш край – больше не наш край», «Хватит быть в оппозиции к городу», «Дайте мэру работать».
Горожане призвали депутата любить город и проголосовать за кандидатуры, на что получили ответ, что его однопартийцы не поддержат кандидатуры «иногородних» заместителей городского головы.
— Практически, вся «Самопомощь» трудоустроена в коммунальных предприятиях города. Вам надо любить город. Не выполнять заказы мэра. Мы видим, как вы хотите поддержать людей, которые даже не проживают в городе Николаеве. Их нам не надо, пусть лучше наши будут со «шлейфом», - сказал Владислав Ентин.
В итоге Владислав Ентин вырвал один плакат и предлагал 500 гривен «компенсации». При этом он заявил: «Будешь дома у себя держать такие плакаты».
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