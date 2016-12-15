Горсовет Николаева распустил исполком

Сегодня, 15 декабря, депутаты Николаевского городского совета своим решением распустили исполнительный комитет Николаевского городского совета, образованный решением городского совета от 25 октября.

Об этом сообщает корреспондент НикВестей.

«За» проголосовали 29 депутатов.

Перед голосованием депутат Сергей Исаков предложил исполком не распускать, а ограничиться внесением изменений в его состав. Он указал, что «еще предстоит конец года, утверждение программ, перераспределение денег», поэтому такое решение не к месту.

Подобное мнение высказал и депутат Сергей Карцев, указав, что это лишит возможность решать оперативные вопросы в городе в условиях бюджетного процесса.

— На улице снег, зима, нужно решать оперативные вопросы. Вы лишаете себя этого права. Кроме того остаются вопросы опекунства, - прокомментировал он.

На это Александр Сенкевич сказал, что старый исполком будет работать до избрания нового.

В итоге данным решением Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу в течение недели предложили вынести на рассмотрение постоянных комиссий городского совета и депутатских фракций предложения по кандидатурам в состав исполнительного комитета.