Колективу ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" представили нового керівника

14 грудня, заступник голови Миколаївської облдержадміністрації В’ячеслав Бонь разом с Миколаївським міським головою Олександром Сєнкевичем та головою Миколаївської обласної ради Вікторією Москаленко представили колективу ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» тимчасово виконуючого обов’язки керівника підприємства Миколу Логвінова.

Як зазначив В’ячеслав Бонь, головним завданням нового керівника буде вивчення і пошук шляхів вирішення фінансових негараздів підприємства.

«Практично у всіх областях України підприємства, подібні ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», передані з обласної власності у міську. У нас цього досі не було зроблено через велику кількість політичних спекуляцій навколо підприємства та через осіб, які намагались на цьому нажитись. На сьогодні між обласною та міською владою нарешті виникло взаєморозуміння, що «Миколаївоблтеплоенерго» має перебувати у власності міста. Це власник, який може гарантувати виплати заборгованості по заробітній платі. І логіка вибору виконуючого обов’язки керівника підприємства проста – зрозуміти та розібратись з фінансовими питаннями», - сказав В’ячеслав Бонь.

Зазначимо, що Микола Логвінов має економічну освіту. З жовтня поточного року і до цього часу він очолював комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Міське ринкове господарство». За період роботи пана Логвінова на цій посаді доходи господарства зросли на 61%.

«Я сподіваюсь на вашу допомогу в технічних питаннях і впевнений, що ми з вами знайдемо шляхи вирішення фінансових проблем», - звернувся до колективу підприємства Микола Логвінов.

Як повідомлялось раніше, в результаті спільного обговорення голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко та Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич визначились з кандидатурою Миколи Логвінова як тимчасово виконуючого обов’язки директора ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».

Нагадаємо, що 7 грудня, на позачерговій сесій облради, депутати проголосували за передачу «Миколаївоблтеплоенерго» у комунальну власність громади міста Миколаєва.