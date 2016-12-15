Керівник облздраву перевірив ремонтні роботи в закладах охорони здоров'я

Під час робочого візиту до закладів охорони здоров’я виконуючий обов’язки начальника управління охорони здоров’я Миколаївської облдержадміністрації Юрій Дячук ознайомився з ходом та станом проведення ремонтних робіт, проблемними питаннями, що потребують вирішення. Юрій Климович переглянув хід робіт з ремонту даху в обласній дитячій інфекційній лікарні.

В рамках впровадження заходів з енергозбереження Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Державний фонд регіонального розвитку) в закладі встановлюються сонячні вакуумні колектори.

Завершення робіт заплановано на кінець поточного року. Установлене альтернативне джерело енергії забезпечить заклад гарячим водопостачанням протягом року, що дозволить зменшити енергетичну залежність, скоротити обсяги споживання енергоресурсів та значно економити кошти.

Він також ознайомився з ходом проведення капітального ремонту відділення екстрагінетальної патології вагітних і репродуктивного здоров’я обласної лікарні.

За підсумками робочих візитів до закладів, в яких тривають капітальні або поточні ремонти, виконуючий обов’язки начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації відзначив, що хід та стан роботи відповідає запланованим термінам і якості виконання.