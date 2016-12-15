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Судостроительным заводом им. 61 коммунара занялась военная прокуратура

15.12.16 13:50Сколько просмотров этой статьи177Сколько комментариев этой статьи0

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту растраты государственных средств на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса

Военная прокуратура Николаевского гарнизона Южного региона Украины начала уголовное производство по факту растраты государственных средств на общую сумму 1,3 млн грн госпредприятием "Судостроительный завод им. 61 коммунара". Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Так, установлено, что ГП «Судостроительный завод имени 61 коммунара», выполняя договора по ремонту и техническому обслуживанию судов и лодок Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, в частности, фрегата «Гетман Сагайдачный», ракетного катера «Прилуки», десантного катера « Сватово », использовало металлопродукцию со склада предприятия, документально оформив ее как приобретенную у двух обществ с ограниченной ответственностью в результате тендерных торгов.

Следствием «хитроумной сделки» должностных лиц ГП «Судостроительный завод им. 61 коммунара» стало безосновательное перечисление на счета вышеупомянутых ООО 1,3 млн грн.

По данному факту военной прокуратурой Николаевского гарнизона Южного региона Украины в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

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