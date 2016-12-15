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"Ти потрібен": в Николаеве запущен новый социальный проект

15.12.16 13:10Сколько просмотров этой статьи171Сколько комментариев этой статьи0

Николаевский филиал общественной ассоциации «Українська ассоціація інвалідів АТО» запустил новый социальный проект "Ти потрібен"

Его цель – помочь найти друг друга потенциальным работникам (участникам АТО, переселенцам, людям с инвалидностью, матерям-одиночкам, людям, недавно освободившимся из мест лишения свободы, военным пенсионерам) и работодателям.

Основная задача при реализации проекта «Социальный центр профессиональной переориентации и трудоустройства «Ти потрібен»», которую берет на себя НФ ОО «Українська ассоціація інвалідів АТО», - во-первых, найти тех, кто действительно хочет работать, во-вторых, так их замотивировать, чтобы они «выкладывались» на работе, а в-третьих, подобрать предприятиям, ищущим работников, качественно подготовленных сотрудников, сообщили в общественной организации.

При этом организаторы проекта не будут конкурировать с Центром занятости, наоборот, они будут с ним сотрудничать, собственно, как и с другими организациями, содействующими трудоустройству (например, с «Центром зайнятості вільних людей» и другими).

Начальная стадия проекта, рассчитанного на год, уже стартовала. Для проведения мотивационных тренингов у НФ ОО «Українська ассоціація інвалідів АТО» уже даже есть помещение на ул. Фалеевской, 3, которое на сегодняшний момент нуждается в приведении в порядок.

Реализовывать проект сейчас помогает Василий Валенков, выделяющий определенную сумму средств, но их недостаточно. Так что «Социальный центр переориентации и трудоустройства «Ти потрібен»» ищет и других добровольных помощников, которые протянут руку помощи и помогут побыстрее запустить новый социальный проект.

Ведь на самом деле людям, на которых нацелен проект «Ти потрібен», непросто найти работу. Очень часто работодатели по тем или иным причинам не хотят видеть в своих сотрудниках участников АТО, мам с маленькими детьми, инвалидов, переселенцев. А в Николаеве их не так уж и мало – только 5240 переселенцев и 2298 участников АТО, из которых 76 инвалидов. Но ведь эти люди могут и хотят работать, и зачастую работают лучше остальных! Просто при подборе места работы им нужно чуть больше внимания и понимания всех обстоятельств их жизни. И «Социальный центр переориентации и трудоустройства «Ти потрібен»» сможет это сделать.

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Четверг, 22.12.2016

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