Николаевский общественник Вадим Дзугань возмущен использованием живых елок на Новый год (ВИДЕО)

Николаевский общественник Вадим Дзугань считает настоящим «беспределом» использование живых елок и сосенок на Новогодние праздники

Во время того, как в районе «Южного Буга» устанавливали 18-метровую новогоднюю красавицу, для создания которой, по словам рабочих, понадобилось 240 сосенок, общественник высказался категорически против подобного.

«Весь цивилизованный мир давно отказался от этого беспредела, а мы настолько богаты, что за один день запоя готовы уничтожить все леса и поля», — с возмущением отметил Вадим Дзугань.

Как дополнительно уточнили рабочие, устанавливающие елку, судя по сухим срезам, «комплектующие» сосенки были заготовлены может, чуть меньше месяца назад, пишет blin.mk.ua.

«Скорее всего, они остались после «зачистки» лесонасаждений», — сказал один из мужчин.

По словам рабочих, как только новогодняя красавица будет «доукомлектована» соснами, они приступят к процессу ее украшения новогодними гирляндами и игрушками, ожидающими своего часа в тележках.