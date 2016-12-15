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"Брак за сутки" в Украине уже заключили больше 3 тысяч пар

15.12.16 10:43Сколько просмотров этой статьи160Сколько комментариев этой статьи0

Услугой можно воспользоваться в шести городах. Николаев в их число пока не входит

Проект "Брак за сутки" уже запущен в шести городах Украины, и по новой процедуре уже поженились 3122 пары. Об этом сегодня сообщил министр юстиции Павел Петренко, презентуя результаты работы министерства за год, передает ЛИГА.net.

По его словам, услуга действует в Киеве, Херсоне, Одессе, Львове, Мариуполе и Северодонецке. Особой популярностью она пользуется в прифронтовых городах и Херсоне, куда приезжают жители временно оккупированных территорий.

"Три тысячи пар поженились, когда захотели, а не когда решил какой-то бюрократ", - отметил Петренко.

По словам министра, в этом году также начала постоянно действовать инициатива по выдаче свидетельств о рождении прямо в роддомах. Зарегистрировать ребенка без участия ЗАГСа можно уже в 473 роддомах по всей Украине.

"Каждое четвертое свидетельство выдается по новому порядку", - отметил он, добавив, что инициативой воспользовались 86 тыс. родителей.

Напомним, 13 июля правительство одобрило проведение в шести городах социального эксперимента, согласно которому процедура регистрации брака сокращается с 30 дней до 1 суток.

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