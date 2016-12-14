Военных на Донбассе обманули на миллионы

Для бойцов закупили неисправные автомобили

Военная прокуратура Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины расследует факт поставки неисправной военной техники на сумму почти 3 500 000 гривен, которая предназначалась для эксплуатации в зоне боевых действий на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что в апреле 2015 года между Министерством обороны Украины и ПАО "АвтоКрАЗ" был заключен договор на поставку военной техники, в частности автомобиля повышенной проходимости КрАЗ-63221-02 и автомобиля-тягача повышенной проходимости КрАЗ-64446-02 с полуприцепом ВАРЗ-НПВ 6009. При приеме вышеуказанной техники военное представительство Минобороны Украины должным образом не проверило ее качество и приняло товар в неисправном состоянии. В связи с этим военная часть не имела возможности использовать поставленные автомобили по назначению", – пояснили в прокуратуре.

Предварительно инцидент квалифицирован как "служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия".