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Алексей Савченко: "Мы благодарны всем участникам ликвидации последствий крупнейшей техногенной катастрофы ХХ века"

14.12.16 18:17Сколько просмотров этой статьи185Сколько комментариев этой статьи0

Председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко по случаю Дня чествования участников ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС отметил, что поддержка ликвидаторов трагедии на ЧАЭС - среди главных социальных задач в области.

«Героические усилия целого поколения наших соотечественников, которые сделали все возможное для того, чтобы спасти будущее для своих потомков, заслуживают нашего уважения и нашей памяти. Мы благодарны всем участникам ликвидации последствий крупнейшей техногенной катастрофы ХХ века, которые проявили героизм, самоотверженность и мужество в тех экстремальных обстоятельствах », - подчеркнул глава области.

По информации пресс-службы ОГА, на Николаевщине действует Комплексная программа социальной защиты населения «Турбота». В 2017 году по программе «Турбота» для оказания помощи пострадавшим в результате катастрофы на ЧАЭС планируется выделить 559,4 тыс. грн. (339 гражданам). Размер выплаты на одного человека составляет 1 650 грн.

Кроме того, в рамках областной программы «Медицинское обслуживание граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» для обеспечения приобретения гражданами в аптечных заведениях бесплатных лекарств и бесплатного зубопротезирования на 2017 год планируется выделить 1 645,3 тыс. грн.

«Николаевская облгосадминистрация и в дальнейшем будет поддерживать пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы и людей, которые ценой своего здоровья боролись за наше будущее», - отметил Алексей Савченко.

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