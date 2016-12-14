К Новому году в Украине больше всего подорожало сало

Рост цен начался после того как государство приостановило регулирование цен на социальные товары.

Об этом пишет Капитал, ссылаясь на данные мониторинга Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпотребслужбы).

По данным Госстата, которые анализирует Госпотребслужба, в течение осени хлеб пшеничный из муки первого сорта подорожал на 26 копеек, хлеб ржаной — на 34 коп. Цена на подсолнечное масло с начала осени существенно не изменилась, сахар подорожал на 11,2%. В ноябре цена на рыбу уменьшалась на 3-5 гривен за кг, но уже к новогодним праздникам она может стоить на 5-10% дороже.

Больше всего могут вырасти в цене куриные яйца, которые и так осенью подорожали в 1,5 раза. Также в течение осени в среднем на 15% выросли цены на молоко и молочные продукты, и снижение цен на эти продукты можно ожидать уже с начала весны.

Из социально значимых мяса и мясопродуктов осенью больше всего подорожало сало (на 12,1%), колбасы вареные первого сорта (на 4,1%). При этом курятина подорожала осенью менее, чем на 1 гривну, говядина в цене выросла на 3%, а на свинину цены остались на уровне начала осени, но, вероятно, перед праздниками производители поднимут цены на мясо на 10%.

Начальник Управления контроля по регулируемым ценам Госпотребслужбы Лариса Ефимова сообщила, что небольшое подорожание продуктов обусловлено прежде всего повышением их себестоимости и сезонностью. "Если растут затраты производителей — будет расти и цена. В первую очередь речь идет об энергоносителях — это цена на электроэнергию. Повышение минимальной заработной платы — это также прямые расходы, и это не может не отразиться на цене", — подчеркнула она.