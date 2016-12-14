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Что будет с ценами на бензин в Украине?

14.12.16 14:21Сколько просмотров этой статьи180Сколько комментариев этой статьи0

Из-за того что главные нефтедобывающие страны договорились ограничить добычу нефти, она дорожает, дойдя до $57 за баррель, причем зарубежные эксперты ожидают роста и до $70.

Впрочем, директор энергопрограмм НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев сомневается: "Если даже добычу нефти снизят, как договорились, она дойдет до уровня января 2016 г., когда была ниже $40 за баррель. Это больше похоже на спекуляции, дабы поднять цены. Но рынок уже отреагировал ростом оптовых цен на топливо. В итоге сформировались предпосылки для его удорожания в рознице более чем на 1 грн/л".

По прогнозам директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, уже на днях подорожает на гривню дизтопливо (до 21,6-22 грн/л), а вот роста цен на бензин он пока не обещает. Автоперевозчики, использующие в основном дизель, уже грозят повышением цен на свои услуги, пишет "Сегодня".

Так, директор группы компаний Prime Дмитрий Леушкин сообщил, что перед Новым годом грузоперевозки могут подорожать на 1 грн/км, а весной — еще на 20% (1,2—1,5 грн/км).

А вот сжиженный газ для автомобилей понемногу дешевеет из-за того, что наши госкомпании снизили оптовые цены на него почти на 15%. Сейчас газ стоит на заправках от 11,69 до 12,99 грн/л, хотя еще на днях был дороже 13 грн.

"В течение декабря мы ждем постепенного снижения цен на газ до 11,5—11,8 грн/л. Если внешний рынок не претерпит никаких потрясений, то можно ожидать аналогичного падения в январе — до 10 грн/л", — сказал нам замдиректора консалтинговой группы "А-95" Артем Куюн.

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Четверг, 22.12.2016

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