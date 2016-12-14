Верхний банер

Нацбанк установил курс валют на сегодня

14.12.16 08:40Сколько просмотров этой статьи202Сколько комментариев этой статьи0

Об этом сообщается на официальном сайте регулятора

Так, официальный курс гривны к иностранным валютам на сегодня, 14 декабря 2016 года, таков:

100 долларов США - 2 610,8820 грн.

100 евро - 2 770,1458 грн.

10 российских рублей - 4,2753 грн.

Добавим, президент Украналитцентра Александр Охрименко считает, что в декабре курс на межбанке выше 27 грн/$ вряд ли будет, но уже на днях наличный курс доллара вырастет примерно на 40—50 коп., или в среднем до 27,5 грн. Такой скачок, по его прогнозам, возможен в январе после праздников, так как вырастет спрос на валюту, но он будет кратковременным, и уже к февралю доллар снова подешевеет до 27,2—27,5 грн.

А управляющий директор банка "Кредит Оптима" Игорь Львов подсчитал, что если в госбюджете-2017 заложен среднегодовой курс 27,2 грн/$, то получим средний курс наличного доллара 29 грн. "Тридцатку" мы не пройдем, только если не будет серьезных политических потрясений, например, досрочных выборов", — сказал Львов.

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 22.12.2016

Закругление верхнее-левое

16:47В Испании вскоре заработают секс-кинотеатры с виртуальной реальностью

16:13Николаевцев приглашают на детскую игровую программу

15:54Директор «Зори-Машпроект» не уверен , что предприятие будет участвовать в новом тендере

15:37В Украине повысили акцизы на пиво, алкоголь и сигареты

15:00"Динамо" первым в Украине открывает киберспортивное направление

14:45В Италии герцог Андреа Одескальки арестован за выращивание в своем замке конопли

14:21В Николаеве неизвестные взломали резиденцию Святого Николая

14:00Названа стоимость билетов на скоростной поезд из Киева в Польшу

13:25В Иркутске жертвами настойки боярышника уже стал 71 человек

13:00Перестрелка в Княжичах: Луценко назвал 17 подозреваемых

12:49Победы "НИКО-БАСКЕТА"

12:10Стало известно, как депутаты распределят городские деньги

11:54Гранатуров считает нелегитимным назначение 7 заместителей Сенкевича

11:45На Николаевщине адвокат, не предоставивший бесплатную помощь задержанному, пойдет под суд

11:30В Николаевской области на пожаре погиб человек

11:14Сегодня депутаты горсовета Николаева рассмотрят исполком и структуру, бюджет - завтра

11:12В Украине 97% дорог в плохом состоянии, - Укравтодор

10:58В Николаеве судью подозревают во взяточничестве

10:33Новый глава "Приватбанка" обратился к клиентам и работникам с первым заявлением

10:14На Николаевщине увеличилось число отравлений угарным газом. Спасатели призывают граждан к бдительности!

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.12.16 17:082460

Барак Обама с семьей отдохнули на 85 миллионов долларов

08.12.16 17:172670

Украинские биатлонисты выиграли «золото»

08.12.16 17:422280

ТОП-5 гаджетів, які допоможуть пережити цю зиму

08.12.16 17:562310

В Николаевской области в столкновении с фурой погиб водитель легковушки

Самые читаемые

10.12.16 14:136820

ТОП-25 сайтов, которые пользуются у украинцев наибольшей популярностью

13.12.16 19:166800

Руководство николаевской Нацгвардии отметило грамотой Владислава Чайку

16.12.16 14:325210

Владислав Чайка ко Дню Святого Николая передал сладкие подарки для детей военнослужащих Николаевского гарнизона

21.12.16 16:064940

Владислав Чайка обращается к городскому голове и депутатам Николаевского городского совета

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама