Нацбанк установил курс валют на сегодня

Об этом сообщается на официальном сайте регулятора

Так, официальный курс гривны к иностранным валютам на сегодня, 14 декабря 2016 года, таков:

100 долларов США - 2 610,8820 грн.

100 евро - 2 770,1458 грн.

10 российских рублей - 4,2753 грн.

Добавим, президент Украналитцентра Александр Охрименко считает, что в декабре курс на межбанке выше 27 грн/$ вряд ли будет, но уже на днях наличный курс доллара вырастет примерно на 40—50 коп., или в среднем до 27,5 грн. Такой скачок, по его прогнозам, возможен в январе после праздников, так как вырастет спрос на валюту, но он будет кратковременным, и уже к февралю доллар снова подешевеет до 27,2—27,5 грн.

А управляющий директор банка "Кредит Оптима" Игорь Львов подсчитал, что если в госбюджете-2017 заложен среднегодовой курс 27,2 грн/$, то получим средний курс наличного доллара 29 грн. "Тридцатку" мы не пройдем, только если не будет серьезных политических потрясений, например, досрочных выборов", — сказал Львов.