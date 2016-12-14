В Николаевской области этой зимой действуют 303 пункта обогрева

Об этом сообщили в Департаменте социальной защиты населения облгосадминистрации

На местах организована работа 256 групп социального патрулирования - волонтеры работают на территориях городов, районных центров, сельских и поселковых советов Николаевщины, которые активизируют свою работу во время ухудшения погодных условий и снижения температуры воздуха.

Кроме того, в районах и городах области функционируют 44 "горячие" телефонные линии для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

В местах массового скопления людей - в церкви на Садовой в Николаеве, на железнодорожном вокзале - дважды в неделю бездомным и малоимущим гражданам раздают горячее питание.

Добавим, в городском Центре реинтеграции бездомных, что на ул. Круговой, 47 в Николаеве, примут в дар теплые вещи, бывшие в употреблении, для нуждающихся.