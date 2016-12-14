Верхний банер

Саакашвили объяснил, в чем причины опасной ситуации в Приватбанке

14.12.16 11:52Сколько просмотров этой статьи202Сколько комментариев этой статьи0

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил об угрозах для вкладчиков "Приватбанка", якобы, из-за тайной договоренности о национализации банка с МВФ.

Об этом он рассказал в эфире Радио Вести.

"Сейчас в Украине опасная ситуация. В декабре прошлого года Гонтарева сделала заявление о том, что у Приватбанка проблемы и Коломойский продолжает перекачивать деньги. Уже тогда банк должны были национализировать, чтобы спасти вкладчиков. Сейчас МВФ требует его национализировать. Правительство Гройсмана может спасти 13 млн человек, из них 7 илн пенсионеров, но там есть сотни тысяч бизнесов, которым не предусматривается [выплата] в меморандуме МВФ. Это означает, что сотни тысяч бизнесов лягут. Это может произойти завтра утром или через месяц", - отметил экс-губернатор.

Политик заявил, что в меморандуме МВФ предусматриваются пенсионные выплаты, но не предусматриваются компенсации тысячам владельцев мелкого бизнеса.

"Огромное количество бизнесов станут банкротами. Этого всего не было бы, если бы Порошенко все время не договаривался с Коломойским о дележе интересов. Последняя договоренность была связана со мной в начале декабря, чтобы Коломойский меня мочил. Ранее они поделили Корбана, за это Коломойский получил отсрочку и теперь про него не говорит. Если завтра банк ляжет, они будут обвинять друг друга, но они вдвоем одинаково виноваты", - сказал бывший губернатор Одесской области.

Ранее Коломойский назвал Саакашвили сумасшедшим космонавтом. "Вот с такими познаниями, с таким пониманием жизни, он полтора года руководил Одессой. Доруководился", - констатировал хозяин Привата.

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 22.12.2016

Закругление верхнее-левое

16:47В Испании вскоре заработают секс-кинотеатры с виртуальной реальностью

16:13Николаевцев приглашают на детскую игровую программу

15:54Директор «Зори-Машпроект» не уверен , что предприятие будет участвовать в новом тендере

15:37В Украине повысили акцизы на пиво, алкоголь и сигареты

15:00"Динамо" первым в Украине открывает киберспортивное направление

14:45В Италии герцог Андреа Одескальки арестован за выращивание в своем замке конопли

14:21В Николаеве неизвестные взломали резиденцию Святого Николая

14:00Названа стоимость билетов на скоростной поезд из Киева в Польшу

13:25В Иркутске жертвами настойки боярышника уже стал 71 человек

13:00Перестрелка в Княжичах: Луценко назвал 17 подозреваемых

12:49Победы "НИКО-БАСКЕТА"

12:10Стало известно, как депутаты распределят городские деньги

11:54Гранатуров считает нелегитимным назначение 7 заместителей Сенкевича

11:45На Николаевщине адвокат, не предоставивший бесплатную помощь задержанному, пойдет под суд

11:30В Николаевской области на пожаре погиб человек

11:14Сегодня депутаты горсовета Николаева рассмотрят исполком и структуру, бюджет - завтра

11:12В Украине 97% дорог в плохом состоянии, - Укравтодор

10:58В Николаеве судью подозревают во взяточничестве

10:33Новый глава "Приватбанка" обратился к клиентам и работникам с первым заявлением

10:14На Николаевщине увеличилось число отравлений угарным газом. Спасатели призывают граждан к бдительности!

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.12.16 17:082460

Барак Обама с семьей отдохнули на 85 миллионов долларов

08.12.16 17:172670

Украинские биатлонисты выиграли «золото»

08.12.16 17:422280

ТОП-5 гаджетів, які допоможуть пережити цю зиму

08.12.16 17:562310

В Николаевской области в столкновении с фурой погиб водитель легковушки

Самые читаемые

10.12.16 14:136820

ТОП-25 сайтов, которые пользуются у украинцев наибольшей популярностью

13.12.16 19:166800

Руководство николаевской Нацгвардии отметило грамотой Владислава Чайку

16.12.16 14:325210

Владислав Чайка ко Дню Святого Николая передал сладкие подарки для детей военнослужащих Николаевского гарнизона

21.12.16 16:064940

Владислав Чайка обращается к городскому голове и депутатам Николаевского городского совета

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама