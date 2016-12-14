Саакашвили объяснил, в чем причины опасной ситуации в Приватбанке

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил об угрозах для вкладчиков "Приватбанка", якобы, из-за тайной договоренности о национализации банка с МВФ.

Об этом он рассказал в эфире Радио Вести.

"Сейчас в Украине опасная ситуация. В декабре прошлого года Гонтарева сделала заявление о том, что у Приватбанка проблемы и Коломойский продолжает перекачивать деньги. Уже тогда банк должны были национализировать, чтобы спасти вкладчиков. Сейчас МВФ требует его национализировать. Правительство Гройсмана может спасти 13 млн человек, из них 7 илн пенсионеров, но там есть сотни тысяч бизнесов, которым не предусматривается [выплата] в меморандуме МВФ. Это означает, что сотни тысяч бизнесов лягут. Это может произойти завтра утром или через месяц", - отметил экс-губернатор.

Политик заявил, что в меморандуме МВФ предусматриваются пенсионные выплаты, но не предусматриваются компенсации тысячам владельцев мелкого бизнеса.

"Огромное количество бизнесов станут банкротами. Этого всего не было бы, если бы Порошенко все время не договаривался с Коломойским о дележе интересов. Последняя договоренность была связана со мной в начале декабря, чтобы Коломойский меня мочил. Ранее они поделили Корбана, за это Коломойский получил отсрочку и теперь про него не говорит. Если завтра банк ляжет, они будут обвинять друг друга, но они вдвоем одинаково виноваты", - сказал бывший губернатор Одесской области.

Ранее Коломойский назвал Саакашвили сумасшедшим космонавтом. "Вот с такими познаниями, с таким пониманием жизни, он полтора года руководил Одессой. Доруководился", - констатировал хозяин Привата.