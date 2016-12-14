В Николаеве нарушают права журналистов

В Николаеве депутат угрожал журналисту критической публикации, а Управление СБУ скрыло от журналистки декларации.

Лидером по нарушениям свободы слова и прав журналистов стали Днепропетровщина (5 случаев) и Киев (4 случая). В целом нарушение свободы слова и прав журналистов ИМИ зафиксировал в 11 областях Украины.

Чаще всего нарушали в ноябре право журналистов на профессию: неизвестные граждане, правоохранители и представители местной власти.

Количество препятствования в ноябре увеличилась в полтора раза по сравнению с октябрем. Эта категория с начала года остается лидером среди нарушений прав журналистов. Журналистам закрывали камеру или пытались ее сорвать, не пускали на заседание в городских советах, запрещали съемку или выборочно допускали на открытые мероприятия органов власти.

В ноябре ИМИ зафиксировал рост числа угроз представителям СМИ - 4 (Киев, Полтава, Николаев и Винница). Журналистам угрожали при физическом контакте или по телефону. Угрожали преимущественно неизвестные, пишет Центр журналистских расследований.

В Николаеве депутат Николаевского городского совета от партии "Объединение Самопомощь" Вячеслав Апанасенко угрожал журналисту издания "Свидок.инфо" Андрею Прокопенко тем, что он ответит "как человек" за публикацию с критикой в ​​его адрес.

Кроме этого, Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области отказало журналистке Николаевского центра журналистских расследований Татьяне Медведевой в получении копий декларации об имуществе, расходах и обязательствах финансового характера за 2014-2015 годы начальника управления и его заместителей, назвав эту информацию государственной.