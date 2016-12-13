Чиновники списывают бюджетные деньги, по нескольку раз оплачивая один и тот же проект, - Зоткин

«Схема списания бюджетных денег у николаевских чиновников налажена отменно. А, судя по отсутствию реакции городской власти, – все «в теме». Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Оппозиционного блока Павел Зоткин, который также входит в депутатскую бюджетную комиссию.

Анализируя бюджетную документацию, он выявил несколько вопиющих фактов.

–В период 2013-2015 гг. городское управление образования заказало и оплатило проект капитального ремонта здания школы № 36, – приводит один из примеров Павел Зоткин. – Его стоимость была около 20 тыс. грн вместе с экспертизой. На основании этого проекта в бюджете 2016 года было выделено более 11 млн на проведение работ. Работы ведутся, и их планируется закончить в 2017 году. А сегодня управление публикует отчет о заключенном договоре с тем же проектантом на выполнение этого же проекта, но уже втридорога, а именно за 76 тыс. грн!

Оппозиционер приводит и другие пример. Он обнаружил ряд фактов, свидетельствующих о том, что документацию николаевские чиновники заказывают также часто, как дышат. Но после того, как из бюджета потратят огромные суммы на бумаги, потом эти документы никак не используются – на их основании не строятся никакие объекты и не производятся никакие ремонты. Таким образом, деньги просто списывают вхолостую.

–Управление образования в один день заключило 6 договоров с «проверенными» проектантами на общую сумму более 700 тыс. грн, – приводит еще один пример оппозиционер, подтверждая свои слова документами. – Ни один из проектов не вошел в список объектов, по которым планируется выполнение работ на 2017 год согласно их "бюджетному запросу". Таким образом, идет процесс освоения денежных средств в худшем понимании этого слова. Судя по отсутствию реакции власти, поставлена задача просто избавиться от денег для минимизации остатка неиспользованных средств. Напомню, что в минувшую среду озвученная сумма неиспользованных средств была 300 миллионов! Я глубоко возмущен подобными варварскими методами превращения реальных денег горожан в бумагу, которая с такими подходами власти к планированию будет бесславно списана в утиль. В очередной раз обращаюсь к контролирующим органам вмешаться в эту вопиющую ситуацию.