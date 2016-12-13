Верхний банер

Чиновники списывают бюджетные деньги, по нескольку раз оплачивая один и тот же проект, - Зоткин

13.12.16 20:33Сколько просмотров этой статьи186Сколько комментариев этой статьи0

«Схема списания бюджетных денег у николаевских чиновников налажена отменно. А, судя по отсутствию реакции городской власти, – все «в теме». Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Оппозиционного блока Павел Зоткин, который также входит в депутатскую бюджетную комиссию.

Анализируя бюджетную документацию, он выявил несколько вопиющих фактов.

–В период 2013-2015 гг. городское управление образования заказало и оплатило проект капитального ремонта здания школы № 36, – приводит один из примеров Павел Зоткин. – Его стоимость была около 20 тыс. грн вместе с экспертизой. На основании этого проекта в бюджете 2016 года было выделено более 11 млн на проведение работ. Работы ведутся, и их планируется закончить в 2017 году. А сегодня управление публикует отчет о заключенном договоре с тем же проектантом на выполнение этого же проекта, но уже втридорога, а именно за 76 тыс. грн!

Оппозиционер приводит и другие пример. Он обнаружил ряд фактов, свидетельствующих о том, что документацию николаевские чиновники заказывают также часто, как дышат. Но после того, как из бюджета потратят огромные суммы на бумаги, потом эти документы никак не используются – на их основании не строятся никакие объекты и не производятся никакие ремонты. Таким образом, деньги просто списывают вхолостую.

–Управление образования в один день заключило 6 договоров с «проверенными» проектантами на общую сумму более 700 тыс. грн, – приводит еще один пример оппозиционер, подтверждая свои слова документами. – Ни один из проектов не вошел в список объектов, по которым планируется выполнение работ на 2017 год согласно их "бюджетному запросу". Таким образом, идет процесс освоения денежных средств в худшем понимании этого слова. Судя по отсутствию реакции власти, поставлена задача просто избавиться от денег для минимизации остатка неиспользованных средств. Напомню, что в минувшую среду озвученная сумма неиспользованных средств была 300 миллионов! Я глубоко возмущен подобными варварскими методами превращения реальных денег горожан в бумагу, которая с такими подходами власти к планированию будет бесславно списана в утиль. В очередной раз обращаюсь к контролирующим органам вмешаться в эту вопиющую ситуацию.

Пресс-служба Николаевской городской организации партии Оппозиционный Блок

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 22.12.2016

Закругление верхнее-левое

16:47В Испании вскоре заработают секс-кинотеатры с виртуальной реальностью

16:13Николаевцев приглашают на детскую игровую программу

15:54Директор «Зори-Машпроект» не уверен , что предприятие будет участвовать в новом тендере

15:37В Украине повысили акцизы на пиво, алкоголь и сигареты

15:00"Динамо" первым в Украине открывает киберспортивное направление

14:45В Италии герцог Андреа Одескальки арестован за выращивание в своем замке конопли

14:21В Николаеве неизвестные взломали резиденцию Святого Николая

14:00Названа стоимость билетов на скоростной поезд из Киева в Польшу

13:25В Иркутске жертвами настойки боярышника уже стал 71 человек

13:00Перестрелка в Княжичах: Луценко назвал 17 подозреваемых

12:49Победы "НИКО-БАСКЕТА"

12:10Стало известно, как депутаты распределят городские деньги

11:54Гранатуров считает нелегитимным назначение 7 заместителей Сенкевича

11:45На Николаевщине адвокат, не предоставивший бесплатную помощь задержанному, пойдет под суд

11:30В Николаевской области на пожаре погиб человек

11:14Сегодня депутаты горсовета Николаева рассмотрят исполком и структуру, бюджет - завтра

11:12В Украине 97% дорог в плохом состоянии, - Укравтодор

10:58В Николаеве судью подозревают во взяточничестве

10:33Новый глава "Приватбанка" обратился к клиентам и работникам с первым заявлением

10:14На Николаевщине увеличилось число отравлений угарным газом. Спасатели призывают граждан к бдительности!

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.12.16 17:082460

Барак Обама с семьей отдохнули на 85 миллионов долларов

08.12.16 17:172670

Украинские биатлонисты выиграли «золото»

08.12.16 17:422280

ТОП-5 гаджетів, які допоможуть пережити цю зиму

08.12.16 17:562310

В Николаевской области в столкновении с фурой погиб водитель легковушки

Самые читаемые

10.12.16 14:136820

ТОП-25 сайтов, которые пользуются у украинцев наибольшей популярностью

13.12.16 19:166800

Руководство николаевской Нацгвардии отметило грамотой Владислава Чайку

16.12.16 14:325210

Владислав Чайка ко Дню Святого Николая передал сладкие подарки для детей военнослужащих Николаевского гарнизона

21.12.16 16:064930

Владислав Чайка обращается к городскому голове и депутатам Николаевского городского совета

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама