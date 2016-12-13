Руководство николаевской Нацгвардии отметило грамотой Владислава Чайку

Об этом рассказал командир воинской части 3039 Национальной гвардии Украины полковник Александр Оксенюк

Награждение было приурочено ко Международному дню волонтера и Дню благотворительности.

Как отметил Александр Оксенюк, руководство части обратилось к главе общественной организации "Миколаїв - єдина родина" Владиславу Чайке за помощью в благоустройстве воинской части два года назад. Тогда-то и завязалась дружба между нацгвардейцами и общественниками.

Только за недавнее время представители "Миколаїв - єдина родина" обустроили территорию части - посадили деревья, а Владислав Чайка приобрел и завез тротуарную плитку для новых дорожек. И это далеко не полный перечень всех добрых дел общественной организации.

Владислав Чайка заверил Александра Оксенюка , что и в дальнейшем будет поддерживать воинскую часть 3039 Национальной гвардии Украины и содействовать в решении наиболее болевых проблем.

"Город у нас всех один, это наш общий родной дом, поэтому "Миколаїв - єдина родина" не делит проблемы на "свои" и "чужие", - подчеркнул Владислав Чайка.

В знак благодарности за участие в жизни Национальной гвардии полковник Оксенюк наградил Владислава Чайку грамотой "за активную гражданскую позицию, весомый вклад в улучшение материально-технической базы воинской части 3039 Национальной гвардии Украины и по случаю Международного дня волонтера".

Добавим, грамоты был также удостоен президент Всеукраинской организации "Система коллективной безопасности" Вадим Дзугань.