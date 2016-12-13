Украинцами придется доплатить за тепло, если они не живут в своих квартирах

Украинцы, которые используют квартиры не для жилья, а для профессиональной деятельности, должны будут доплатить за тепло.

Соответствующее решение вынес Верховный суд, рассматривая дело № 6−1926цс16, сообщил старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

«ВСУ рассматривал случай с использованием в квартиры нотариусом и постановил, что он должен платить за отопление больше, чем платят за жилые помещения. Эта где-то в полтора-два раза дороже. Но подобный принцип касается не только нотариусов, но и остальных граждан, использующих квартиры в коммерческих целях. Например, тех же парикмахерских или швейных мастерских. Им коммунальные предприятия могут пересчитать платежки, если выяснится, что они платили за тепло по жилым тарифам», — цитирует UBR.ua Кравца.