Оголошено конкурс на посаду генерального директора КП «Міжнародний аеропорт Миколаїв»

Миколаївська обласна державна адміністрація оголошує конкурсний відбір на посаду генерального директора комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Миколаїв» (Київське шосе, буд. №9, с. Баловне, Новоодеський район Миколаївської області).

Основні напрями роботи:

— Підприємство є єдиним інженерно-технічним та комерційним комплексом, призначеним для приймання та відправлення повітряних суден, здійснення їх комерційного, наземного та технічного обслуговування, обслуговування пасажирів, багажу та вантажів, а також надання всіх інших авіаційних та неавіаційних послуг авіакомпаніям, іншим юридичним та фізичним особам, здійснення різних видів непрофільної діяльності для задоволення соціальних та економічних потреб колективу працівників підприємства на основі отриманого підприємством прибутку.

Вимоги до претендентів на посаду:

— громадянство України

— вища освіта на рівні спеціаліста або магістра;

— досвід роботи на керівних посадах;

— успішний досвід проведення оптимізації виробничих процесів та реорганізації на підприємствах;

— знання основ законодавства в авіаційній сфері, тенденцій та перспектив розвитку галузі буде перевагою.

Для участі в конкурсному відборі претендент подає до конкурсної комісії особисто або через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства наступні документи:

— заяву на участь у конкурсному відборі на ім’я голови конкурсної комісії;

— заповнену особову картку працівника за формою П-2 з кольоровою фотокарткою 4х6;

— автобіографію;

— концепцію розвитку і функціонування комунального закладу на короткострокову та довгострокову перспективи, а також план заходів з підвищення ефективності його діяльності (у паперовому та електронному видах);

— копію паспорта, засвідченої відповідно до чинного законодавства;

— копію військового квитка (для військовослужбовців та військовозобов’язаних), засвідченої відповідно до чинного законодавства;

— копію трудової книжки, засвідченої відповідно до чинного законодавства;

— копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, засвідчені відповідно до чинного законодавства;

— довідку про відсутність судимості;

— медичну довідку щодо не перебування на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я;

— згоду на обробку персональних даних.

Особи також можуть подавати конкурсній комісії додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і ділової репутації (копії документів про присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, характеристики, рекомендаційні листи тощо).

Документи приймаються до 4 січня 2017 року за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22, каб. 223, телефон для довідок: 37-34-41.

Прес-служба Миколаївської обласної адміністрації