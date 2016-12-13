08.12.16 17:082460
В Одесской области обнаружили крупное месторождение газа
|13.12.16 17:31
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Государственное научно-исследовательское судно «Искатель» обнаружило в Одесской области залежи шельфового природного газа.
Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы геологии и недр Украины. Отмечается, что судно «Искатель» закончило первый этап морских работ на Северо-западном шельфе Черного моря.
«По оценкам ученых, запасы газа составляют не менее 40 млрд кубометров газа на площади 7 тыс. квадратных метров. Это минимальные цифры, на которые можно рассчитывать», — отметил руководитель Госгеонедр Николай Бояркин.
Как сообщал УНИАН, Госгеонедр в 2015 году активизировал работы по проведению геологической разведки с целью поиска месторождений полезных ископаемых.