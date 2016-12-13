Подрядчик, который в Николаеве укладывал асфальт в дождь, переделывает работы Подрядная организация «Праця», которая выполняла работы по асфальтированию в дождь ряда дворов в Николаеве, переделает некачественно выполненную работу . Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает Департамент ЖКХ Николаевского городского совета. – Ремонт внутриквартальных дорог в районе проспекта Центрального 149, 151, 153, Чкалова 100.стало предметом «разбора полетов» на совещании у директора департамента Андрея Палько еще в воскресенье 11 декабря. У департамента ЖКХ к предприятию скопилось много претензий.Низкая температура асфальтовой смеси, которая была уложена как подложка, чтобы не везти его обратно на завод, не оправдывает некачественную работу подрядчика. В понедельник фирма МКП «Праця» приступила к снятию некачественного слоя и выравниванию подложки, – отмечается в сообщении. На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама