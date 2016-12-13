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Нацбанк предложил увеличить гарантированную сумму выплат по депозитам

13.12.16 15:22Сколько просмотров этой статьи180Сколько комментариев этой статьи0

Национальный банк выступает за увеличение гарантированной суммы возмещения Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

Об этом говорится во втором Отчете о финансовой стабильности, обнародованном Национальным банком Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

"На сегодня сумма вклада, гарантированная государством, в Украине самая низкая в Европе, если не учитывать Молдову. Она составляет 200 тыс. гривен, или менее $8 тыс. в эквиваленте. Директива 94/19/ЕС изначально предполагала страхование вкладов в 20 тыс. экю, позже сумму повысили до 100 тыс. евро. Этот уровень сохранился и по сей день", – отмечает НБУ.

По данным Нацбанка, гарантия государства охватывает сейчас 98,6% вкладов, что превышает уровень в 90-95%, который рекомендован Советом по финансовой стабильности Большой двадцатки и IADI в 2013 году.

Исходя из этого НБУ считает, что гарантированную сумму нужно повышать.

"Однако такое повышение должно происходить по графику, который будет учитывать темпы роста размеров депозитов и экономического восстановления. Гарантированные депозиты составляют 54% от всех вкладов в Украине, 83% – в Хорватии, 91% – в Румынии. Но отношение гарантированной суммы к ВВП на одно лицо в Украине находится на уровне европейских стран, то есть оно соответствует уровню доходов населения", – отмечает Нацбанк.

В НБУ напоминают, что увеличение гарантированной суммы депозитов в странах Восточной Европы происходило поэтапно в течение 2007 - 2011 годов, когда застрахованная сумма выросла с 15-25 тыс. евро перед кризисом до 100 тыс. евро после него.

Кроме того, Нацбанк предлагает расширить категории вкладчиков, на которых распространяется система гарантирования. В частности, по мнению НБУ, такие гарантии с начала 2017 года следует распространить на депозиты неприбыльных организаций и малых предприятий.

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Четверг, 22.12.2016

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