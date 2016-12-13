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На Николаевщине цены снова "поползли" вверх, - статисты

13.12.16 14:24Сколько просмотров этой статьи201Сколько комментариев этой статьи0

Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики в Николаевской области

В ноябре 2016 г. по сравнению с предыдущим месяцем на потребительском рынке Николаевской области цены выросли на 2,6% (по Украине, без учета временно оккупированной территории АР Крым, г.Севастополя и части зоны проведения АТО – на 1,8%), а с начала года – на 10,7% (на 11,4%).

Повышение потребительских цен по области за отчетный месяц обусловлено ростом тарифов на отопление (на 46,4%) и дальнейшим подорожанием продуктов питания (на 2%).

Среди продовольственных товаров существенно подорожали молоко, сыр и яйца на 7,5%, а именно: молоко – на 13,6%, сметана – на 7,7%, сыр и творог – на 6,6%, кисломолочная продукция – на 4,6%, яйца – на 2,5%. Прирост цен на овощи составил 7,4%, из них огурцы, помидоры, перец сладкий подорожали на 57,9%, картофель – на 9,1%, вместе с тем, капуста снизилась в цене на 10,4%, морковь, свекла, лук и грибы – на 6,1%. Цены на масло выросли на 10,5%, на сало – на 7,3%, на подсолнечное масло – на 3%. В то же время, фрукты подешевели на 4,6%, а именно: киви – на 24,6%, цитрусовые – на 17,6%.

Алкогольные напитки, табачные изделия стали дороже на 1%.

В сфере транспорта подорожание на 0,8% произошло под влиянием увеличения стоимости дизельного топлива и бензина марок А-95, А-92 – на 3,7–1,7%.

В сфере ресторанного и гостиничного бизнеса цены выросли на 0,6%, здравоохранения – на 0,4%, образования и связи – на 0,1%.

Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья снизились в цене на 0,7%, одежда и обувь – на 0,6%, товары и услуги в сфере отдыха и культуры – на 0,4%.

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Четверг, 22.12.2016

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