Капитальный ремонт николаевской школы № 36 планируют завершить летом 2017 года

Капитальный ремонт школы № 36 идет полным ходом.

На данный момент там уже установлены современные окна, сделана система отопления, рабочие утепляют фасад, приводят в порядок кровлю и внутренние помещения. Все работы планируют завершить до 1 июля 2017 года. Чтобы довести до логического завершения капитальный ремонт, необходимо еще порядка 26 миллионов гривен, которые будут выделены в следующем году. Об этом стало известно во время заседания рабочей группы по капитальному ремонту школы, которое прошло сегодня, 13 декабря, сообщает пресс-центр мэрии.

«Сегодня мы провели 11 совещание нашей рабочей группы по капитальному ремонту школы № 36. В этом году на ремонт школы было выделено чуть больше 11 миллионов гривен. Чтобы завершить ремонт, на следующий год мы планируем выделить порядка 26 миллионов гривен, это вместе с пристройкой, спортивным залом, пищеблоком, парковкой, благоустройством территории, установкой забора. Мэр поставил задачу: 1 сентября 2017 года дети должны начать учиться в этой школе. И мы сделаем все, чтобы ее реализовать. На сегодняшний день выполнен большой объем работ. Например, на 90 процентов сделана стяжка полов, на 60 процентов оштукатурены стены, так же на около 60 процентов выполнены работы по утеплению школы. Сейчас мы занимаемся кронированием деревьев, начинаем работы по установке нового забора. В общем процесс идет очень активно», - рассказал вице-мэр Евгений Шевченко.